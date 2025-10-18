В Кривом Роге водитель сбил двух детей на переходе: 13-летний мальчик умер в скорой. Фото

18 октября в Кривом Роге Днепропетровской области двух детей, которые переходили дорогу на зеленый свет светофора, сбил автомобиль. 13-летний мальчик скончался в карете скорой помощи.

Видео дня

Трагедия произошла на регулируемом пешеходном переходе на улице Волонтеров. Водитель, предположительно, пытался "проскочить" на красный, передает местное издание "СВОЇ".

Что известно о смертельной аварии

ДТП спровоцировал водитель легковушки Skoda. Он сбил двух детей – мальчика и его младшую сестру. Очевидцы заявили журналистам, что несовершеннолетние шли на зеленый. Правоохранителям предстоит установить официальную причину, почему на "зебру" в тот момент выехала машина.

По данным "Інформатора", девочка отделалась испугом, но мальчик получил тяжелые травмы. Медики пытались его спасти, однако ребенок не доехал до больницы.

Предварительно установлено, что за рулем Skoda был военнослужащий Национальной гвардии Украины. "СВОЇ" передает, что мужчина, предварительно, прошел тест на опьянение – в момент ДТП он был трезвым.

Событие квалифицировали по статье 286 УК – нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшие смерть потерпевшего.

Как ранее писал OBOZ.UA, 17 октября в Броварском районе Киевской области автомобиль Volkswagen сбил 14-летнего парня. От полученных травм ребенок погиб на месте ДТП.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!