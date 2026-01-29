Были жалобы на кашель: в детской больнице на Закарпатье умер 5-месячный мальчик, делом занялась полиция

В Мукачево Закарпатской области полиция расследует случай смерти младенца в детской больнице. Дело взяла под контроль Мукачевская окружная прокуратура.

Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской облпрокуратуры. Ситуация расценивается как служебная халатность со стороны медперсонала.

Что известно

Как стало известно, пятимесячный мальчик 23 января 2026 года поступил около 20:00 в приемное отделение медицинского учреждения с жалобами на кашель. Ребенок умер в реанимационном отделении медучреждения через несколько часов.

В тот же день полиция открыла уголовное производство. Сейчас проводятся первоочередные следственные действия, изымается медицинская документация, прокурором инициировано проведение клинико-экспертной комиссии.

Кроме того, проводятся допросы и другие следственные действия. В рамках досудебного расследования устанавливаются все обстоятельства трагедии. Предварительная правовая квалификация в уголовном производстве – ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником, повлекшее тяжкие последствия в виде смерти (ч. 2 ст. 140 УКУ).

Ход расследования находится под контролем главы Закарпатской облпрокуратуры Мирослава Пацкана.

Напомним, в Ужгороде умерла 12-летняя девочка, которая попала в больницу после лечения зубов в частной стоматологической клинике. Ребенок девять дней находился в коме в реанимации, однако спасти ее не удалось.

Как сообщал OBOZ.UA, также в Закарпатской области правоохранители устанавливают обстоятельства смерти ребенка в центре комплексной реабилитации для лиц с инвалидностью. Предварительно известно, что медики не оказали своевременной помощи, когда у мальчика ухудшилось состояние здоровья.

