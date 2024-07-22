В Чернигове 4-летний мальчик выпал из окна многоэтажки: медики рассказали о его состоянии

В Чернигове четырехлетний мальчик выпал из окна пятого этажа, опершись на москитную сетку. В тяжелом состоянии, однако в сознании ребенок находится в реанимации.

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Как сообщила полиция Черниговской области, инцидент произошел в воскресенье, 21 июля, около 10 часов утра. Предварительно установлено, что малыш оперся на москитную сетку на открытом окне и выпал.

Его в родители в этот момент отдыхали.

Ребенка с травмами госпитализировали.

По состоянию на 11:30 понедельника, 22 июля, пострадавший мальчик находится в реанимационном отделении детской областной больницы, рассказала "Суспільному" гендиректор медучреждения Татьяна Лебедева.

"Состояние мальчика стабильно тяжелое. Ребенок в сознании. В оперативном вмешательстве не нуждается. Мы сейчас за ним наблюдаем", – сказала она.

По факту происшествия полиция внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по статье 128 Уголовного кодекса Украины (неосторожное или средней тяжести телесное повреждение).

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