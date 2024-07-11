Вышел на балкон, пока родители спали: в Николаеве трехлетний мальчик выпал из окна и погиб

В Николаеве трехлетний ребенок выпал из балкона и погиб. Трагедия произошла в момент, когда родители мальчика спали.

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Ребенок воспользовался тем, что балкон был завален коробками и коврами, которыми малыш воспользовался как ступеньками. Об этом сообщили в пресс-службе Николаевского городского совета.

В управлении по чрезвычайным ситуациям и гражданской защите населения Николаевского горсовета рассказали, что ребенок встал с кровати, прошел мимо родителей на балкон, потому что, возможно, ему стало жарко.

Взрослые не услышали, как их ребенок пробрался к окну. Также чиновники отметили, что балкон был завален коробками и коврами, которыми мальчик воспользовался как ступеньками и выпал из окна.

Также в управлении отмечают, что именно загроможденность балкона и стала одной из причин гибели ребенка: если бы там не было коробок и других вещей, малыш не смог бы перелезть через перила и выпасть.

Кроме того, в мэрии призвали следить за тем, чтобы все окна и балконы были в закрытом доступе для детей. Также николаевцев призвали убрать весь хлам на балконе, который не только создает опасные условия для детей, но еще и нарушает правила пожарной безопасности.

Родителей призвали не оставлять детей без присмотра дома, особенно, если рядом есть опасные предметы, а также не злоупотреблять помощью старших детей в уходе за младшими детьми, особенно если все дети находятся наедине дома.

Напомним, в Сарнах из окна четвертого этажа выпал трехлетний ребенок. Несмотря на все реанимационные меры, спасти маленького мальчика не удалось.

Ранее сообщалось, что в Днепре произошла трагедия в доме №15 на Донецком шоссе. В квартире на 10-м этаже выпала из окна трехлетняя девочка. Ребенка с тяжелыми травмами госпитализировали.

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