В Черкасской области женщина убила своего мужа шампуром: все обстоятельства трагедии. Фото

В четверг, 17 июля, в Черкасской области произошла трагедия. В Звенигородском районе женщина убила своего мужа шампуром во время ссоры.

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Об этом сообщает региональная полиция. Отмечается, что правоохранители Звенигородки оперативно задержали женщину, которая подозревается в убийстве своего мужа.

"33-летняя женщина во время ссоры шампуром ударила в грудь 26-летнего мужчину. От полученной травмы пострадавший скончался. Злоумышленнице сообщили о подозрении в умышленном убийстве. Инцидент произошел 17 июля на одной из баз отдыха в Звенигородском районе", – говорится в сообщении.

Уточняется, что муж и жена отдыхали в компании друзей и употребляли алкоголь. Позже между ними возникла ссора с дракой во время которой, 33-летняя женщина схватила шампур и смертельно ранила им своего мужа.

На месте происшествия работали оперативники криминальной полиции, следователи и специалисты-криминалисты полиции. Полицейские изъяли орудие преступления и другие вещественные доказательства. Злоумышленницу задержали в процессуальном порядке в соответствии со ст. 208 УПК Украины.

"Под процессуальным руководством Звенигородской окружной прокуратуры задержанной сообщено о подозрении в умышленном убийстве, ст. 115 Уголовного кодекса Украины. За содеянное ей грозит до 15 лет лишения свободы. Следствие продолжается", – резюмировали правоохранители.

Напомним, что ранее в селе Мотыжин Киевской области мужчина во время конфликта жестоко избил собственную мать. От полученных травм пожилая женщина скончалась на месте происшествия.

Как сообщал OBOZ.UA, Киево-Святошинский районный суд признал чиновника полиции виновным в убийстве по неосторожности. Мужчина случайно застрелил жену, когда чистил наградное оружие в Боярке Киевской области.

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