Застрелил жену, когда чистил наградной пистолет: какой приговор суд Киевщины вынес чиновнику полиции

Киево-Святошинский районный суд признал чиновника полиции виновным в убийстве по неосторожности. Мужчина случайно застрелил жену, когда чистил наградное оружие в Боярке Киевской области.

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Об этом говорится в приговоре суда. Он был объявлен 8 июля.

Как отмечается, обвиняемый работал на гражданской должности начальником отдела Департамента оперативно-технического обеспечения Национальной полиции Украины. Событие произошло 4 марта 2025 года около 19:00 в Боярке Киевской области.

Мужчина чистил наградной пистолет на кухне и рядом жена мыла посуду – согласно материалам следствия он случайно нажал на спусковой крючок. Оружие было снято с предохранителя и переведено в режим стрельбы с досланным патроном в патронник. В результате неприцельного выстрела пострадавшая получила ранения плеча, грудной клетки с повреждением легких и аорты и скончалась на месте.

В судебном заседании мужчина признал вину в убийстве по неосторожности. Он пояснил, что когда уже почти заканчивал чистку, то произошел выстрел, от которого жена упала, после чего он подбежал к ней и в дальнейшем вызвал скорую медицинскую помощь.

"(Обвиняемый. – Ред.) отметил, что не хотел убивать жену и не мог думать, что такое может произойти. Подтвердил, что не предусматривал возможности осуществления выстрела. В содеянном искренне раскаялся и просил строго не наказывать", – говорится в решении суда.

Мужчину приговорили к 3 годам лишения свободы, освободив с испытательным сроком 1 год.

Как сообщал OBOZ.UA, в Обуховском районе Киевской области задержали мужчину, который, по информации следствия, во время конфликта облил мать и брата легковоспламеняющимся веществом и поджег. От полученных травм женщина скончалась в больнице.

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