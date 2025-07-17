Под Киевом мужчина во время ссоры из-за денег стулом забил насмерть мать. Подробности дела и фото

В селе Мотыжин Киевской области мужчина во время конфликта жестоко избил собственную мать. От полученных травм пожилая женщина скончалась на месте происшествия.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, на днях, около 17:00, им поступило сообщение от медиков о том, что в селе Мотыжин в одном из домов обнаружено тело женщины с многочисленными телесными повреждениями.

"Полицейские выяснили, что 39-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел к родителям и начал требовать у них деньги. Между ним и родными возник конфликт, в ходе которого злоумышленник схватил деревянный стул и нанес своей 69-летней матери около семи ударов по голове и телу. От полученных травм потерпевшая погибла на месте происшествия", – уточнили в пресс-службе.

Злоумышленника оперативно нашли и задержали. По факту умышленного убийства открыто уголовное производство, а мужчине сообщили о подозрении в совершении преступления. Сейчас он находится в следственном изоляторе.

Как сообщал OBOZ.UA, Киево-Святошинский районный суд признал чиновника полиции виновным в убийстве по неосторожности. Мужчина случайно застрелил жену, когда чистил наградное оружие в Боярке Киевской области.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!