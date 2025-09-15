В Черкасской области водитель сбил женщину на пешеходном переходе: пострадавшая скончалась на месте. Фото

В Черкасской области, в г. Звенигородка, произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибла 34-летняя женщина. Ее, на пешеходном переходе, сбил 59-летний водитель.

Видео дня

Об этом на своей Facebook-странице сообщила полиция Черкасской области. Водителю грозит до 8 лет лишения свободы.

Подробности

Отмечается, что ДТП произошло в субботу, 13 сентября, около 19:30 на проспекте Шевченко в Звенигородке. По предварительным данным, водитель автомобиля "Mercedes Sprinter" сбил женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. От полученных травм пострадавшая погибла на месте.

Водитель прошел осмотр с помощью электроприбора Drager. В результате проверки, алкоголя в его крови не обнаружено.

"Следователи отдела расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления задержали мужчину в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, а его автомобиль изъяли на штрафплощадку", – говорится в сообщении.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта водителями, что привело к гибели человека, открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины.

Под процессуальным руководством Звенигородской окружной прокуратуры решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании ему меры пресечения.

Напомним, 2 сентября в Черкасской области вблизи села Песчаное Золотоношского района автомобиль Ford Fiesta выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ-2110. В результате ДТП погибли три человека, пострадал ребенок, его госпитализировали в больницу.

Как сообщал OBOZ.UA, в Одессе, 7 сентября, легковое авто столкнулось с бензовозом и перевернулось. В результате ДТП пострадала водитель легковушки, ее госпитализировали.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!