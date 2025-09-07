У фуры лопнуло колесо: в Одесской области произошло ужасное ДТП. Видео
В Одессе в воскресенье, 7 сентября, легковое авто столкнулось с бензовозом и перевернулось. В результате ДТП пострадала водитель легковушки, ее госпитализировали.
Предварительно, причиной аварии стало то, что у бензовоза лопнуло колесо и его занесло на встречную полосу, сообщили источники OBOZ.UA в правоохранительных органах. Видео с места аварии попало в сеть.
На опубликованных кадрах видно, как после столкновения с грузовиком легковое авто перевернуло несколько раз.
По словам источников OBOZ.UA, по предварительным данным, погибших нет.
Водитель перевернувшейся легковушки доставлена в больницу, ей оказывается необходимая помощь.
Правоохранители выясняют все обстоятельства аварии.
ДТП произошло на окраине Одессы в районе Клеверного моста и транспортной развязки, известной как "Два столба".
