У фуры лопнуло колесо: в Одесской области произошло ужасное ДТП. Видео

В Одессе в воскресенье, 7 сентября, легковое авто столкнулось с бензовозом и перевернулось. В результате ДТП пострадала водитель легковушки, ее госпитализировали.

Видео дня

Предварительно, причиной аварии стало то, что у бензовоза лопнуло колесо и его занесло на встречную полосу, сообщили источники OBOZ.UA в правоохранительных органах. Видео с места аварии попало в сеть.

На опубликованных кадрах видно, как после столкновения с грузовиком легковое авто перевернуло несколько раз.

По словам источников OBOZ.UA, по предварительным данным, погибших нет.

Водитель перевернувшейся легковушки доставлена в больницу, ей оказывается необходимая помощь.

Правоохранители выясняют все обстоятельства аварии.

ДТП произошло на окраине Одессы в районе Клеверного моста и транспортной развязки, известной как "Два столба".

Как сообщал OBOZ.UA, 5 сентября в Измаиле Одесской области водитель BMW на высокой скорости сбил 22-летнюю дочь бывшего мэра Килии, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Девушка погибла на месте аварии несмотря на попытки медиков скорой ее реанимировать.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!