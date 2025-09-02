Столкнулись два авто: в Черкасской области в ДТП погибли три человека, пострадал ребенок. Фото

В Черкасской области во вторник, 2 сентября, вблизи села Песчаное Золотоношского района Ford Fiesta выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ-2110. В результате ДТП погибли три человека, пострадал ребенок, его госпитализировали в больницу.

Как сообщили в полиции Черкасской области, жертвами аварии стали 28-летняя водитель Ford, 56-летний водитель ВАЗ и его 65-летняя пассажирка. Местные СМИ распространили видео с места трагедии.

Что известно о ДТП

Три человека в результате аварии вблизи Песчаного погибли на месте.

Малолетний ребенок, который находился в Ford, с травмами был доставлен в медучреждение.

Предварительно, водитель Ford Fiesta выехала на встречную полосу движения и совершила столкновение с ВАЗ-2110.

В Главном управлении ГСЧС в Черкасской области сообщили, что спасатели 8-й государственной пожарно-спасательной части деблокировали тела погибших из искореженного авто.

Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшие смерть нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители проводят необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств аварии, говорится в сообщении полиции.

Напомним, по данным Патрульной полиции, растет количество смертей в результате ДТП в Украине растет. За первые семь месяцев 2025 года в авариях на дорогах погибло 1663 человека. Основной причиной было превышение скорости.

Как сообщал OBOZ.UA, 1 сентября на Полтавщине столкнулись микроавтобус и грузовик. Mercedes Sprinter выехал на "встречку" и совершил столкновение. В результате аварии пострадали два человека.

