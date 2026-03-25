В Одессе автомобиль ТЦК сбил пожилую женщину: появились подробности. Фото и видео

В Одессе сотрудники ТЦК и СП устроили дорожно-транспортное происшествие во время попытки силовой мобилизации. Водитель буса начал резко сдавать назад и сбил пожилую женщину.

Видео дня

Пострадавшая с окровавленным лицом оказалась под автомобилем сотрудников ТЦК. Об этом сообщает одесское издание "Думская".

Подробности инцидента

По информации местных журналистов, сотрудники ТЦК пытались мобилизовать мужчину, однако женщины, которые находились поблизости, пытались вмешаться в конфликт.

Когда микроавтобус покидал место происшествия, он наехал на пожилую женщину. При этом мужчине, которого хотели мобилизовать на улице, удалось скрыться.

На место ДТП вызвали скорую помощь, медики пострадавшую госпитализировали. Также очевидцы сообщают, что на место ДТП прибыла патрульная полиция.

Заявление ТЦК

В Одесском областном ТЦК и СП признались, что в Хаджибейском районе действительно было ДТП с участием транспортного средства ТЦК и пешехода. В ведомстве рассказали, что на место происшествия были оперативно вызваны представители Национальной полиции и экстренной медицинской помощи. По данным ТЦК, сейчас устанавливаются обстоятельства происшествия и степень ответственности участников дорожного движения.

"По данному факту руководством Одесского областного ТЦК и СП назначена служебная проверка. Обеспечивается полное содействие правоохранительным органам по установлению объективной истины по факту происшествия", – заявили в ТЦК.

Жители Одессы возмутились, что сотрудники ТЦК ездят по городу на автомобиле с разными номерными знаками. Кроме того, люди пытались выяснить, почему представители ТЦК занимаются мобилизацией в балаклавах и отказываются предоставлять документы.

Стоит отметить, что по состоянию на 15:20 в управлении полиции Одесской области никак не прокомментировали ДТП с участиием представителей ТЦК.

Как сообщал OBOZ.UA, в Раду внесли законопроект, который запрещает применение физической силы к гражданам во время мобилизационных мероприятий и устанавливает четкие правила. Также документ предлагает привлекать к административной ответственности за отказ от повестки.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!