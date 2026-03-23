Был без прав и вдвое превысил скорость: водитель, по вине которого погибли двое подростков на Закарпатье, получил 7 лет заключения

На Закарпатье суд принял решение по делу о смертельном ДТП, которое произошло в ноябре 2025 года. Тогда погибли двое подростков, находившихся в авто, которым управлял 20-летний подсудимый.

В суде установлено, что водитель почти вдвое превысил допустимую скорость, из-за чего не справился с управлением и врезался в дерево, следующие годы своей жизни виновник аварии проведет за решеткой. О приговоре рассказали в Офисе генерального прокурора.

Суд признал виновным в гибели двух подростков 20-летнего водителя, который спровоцировал ДТП на Закарпатье в конце прошлого года.

Смертельная авария произошла 14 ноября 2025 года около 19:00 в поселке Королево. В суде было доказано, что 20-летний обвиняемый управлял автомобилем без водительского удостоверения и почти вдвое превысил допустимую скорость. В салоне авто находились трое несовершеннолетних – его 17-летний брат и двое знакомых в возрасте 16 и 15 лет.

"Из-за превышения скорости водитель не справился с управлением – автомобиль занесло на обочину, где он столкнулся с деревом. В результате аварии один подросток погиб на месте, брат водителя скончался в больнице. Еще один пассажир получил незначительные травмы", – подчеркнули в ОГПУ.

Приговор суда прокомментировал руководитель Закарпатской областной прокуратуры Мирослав Пацкан.

"Это дело – об ответственности. Ответственность водителя, который, не имея права управлять транспортным средством, не имея соответствующих навыков управления, сел за руль автомобиля и, пренебрегая безопасностью, взял с собой трех несовершеннолетних детей", – отметил он, выступая в зале суда.

В ОГПУ добавили, что по публичному обвинению Закарпатской областной прокуратуры Виноградовский районный суд признал водителя виновным в нарушении правил безопасности дорожного движения,повлекшее гибель двух несовершеннолетних, и назначил наказание – 7 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком на 3 года.

