В Черкасской области водитель сбил 9-летнего мальчика на пешеходном переходе: появились данные о состоянии ребенка. Фото

В Черкасской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и несовершеннолетнего пешехода. В результате инцидента ребенок получил тяжелые ранения.

ДТП произошло на пешеходном переходе. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Черкасской области.

Обстоятельства аварии

По информации правоохранителей, 62-летний водитель Chevrolet Aveo не справился с управлением и совершил наезд на 9-летнего мальчика. В момент столкновения ребенок пересекал дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе.

В результате наезда малолетний мальчик получил тяжелые телесные повреждения и был госпитализирован в реанимационное отделение больницы.

Следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, причинившими потерпевшему тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет. Продолжается досудебное расследование.

