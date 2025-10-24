На Львовщине в ДТП погибла руководитель общественной организации из Ивано-Франковска: появились детали трагедии. Фото

23 октября вблизи села Ланы, Львовского района произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) в результате которого погибла 30 летняя женщина. Ее автомобиль столкнулся с грузовиком, от полученных травм водитель погибла на месте.

Информацию о трагедии обнародовали в пресс-службе полиции Львовщины. Личность погибшей подтвердил городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. Он уточнил, что в ДТП погибла руководитель организации "Теплый город" Оксана Брындзак.

ДТП произошло 23 октября около 18:30 на трассе Мукачево – Львов – Рогатин – Ивано-Франковск. По данным правоохранителей, автомобиль Fiat, которым управляла Оксана, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком DAF, которым управлял 44-летний мекшанец Яворивского района.

В результате столкновения водитель легкового автомобиля погибла на месте.

Правоохранители открыли уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель человека.

Добавим, что Оксана Брындзак с сентября 2024 года была руководительницей платформы "Теплый город". Организация занимается социальными проектами.

"Человек, который любил Ивано-Франковск, "Теплый город", а главное – каждого человека сильнее, чем эту жизнь. Потому что видел в каждом нечто большее, чем просто должностные обязанности. Потому что имела в сердце свет, который помогал подчеркивать только самое лучшее. Мы сохраним ее дело, ее принципы, ее любовь к жизни и людям", – отметили на странице "Теплого города" в Facebook.

Ранее стало известно, что в Оболонском районе Киева на улице Богатырской легковушка Daewoo Lanos на пешеходном переходе сбила женщину. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте ДТП.

Также OBOZ.UA сообщал, что в Краматорске в результате удара вражеского беспилотника "Ланцет" погибли журналистка Елена Губанова и оператор Евгений Кармазин. С начала полномасштабного вторжения России они освещали события в Донецкой области, сообщали о преступлениях оккупантов, эвакуации гражданских и подвигах украинских защитников.

