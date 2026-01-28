В Черкасской области произошло тройное ДТП: пострадали 11 человек. Фото

В Черкасской области, вблизи Золотоноши, произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием трех транспортных средств. В результате аварии травмы получили 11 человек.

Об этом сообщила полиция Черкасской области. Правоохранители открыли уголовное производство.

Что известно

Автопроисшествие произошло 26 января около 15:00 на автодороге Борисполь–Запорожье. По предварительным данным, 51-летний водитель автомобиля Chevrolet Niva выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Mercedes-Benz Sprinter, за рулем которого находился 25-летний мужчина.

После удара микроавтобус потерял управление, выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen Transporter.

В результате аварии травмы различной степени тяжести получили 40-летний водитель Volkswagen и трое его пассажиров в возрасте 20, 21 и 24 лет. Также пострадали пятеро пассажиров Mercedes-Benz Sprinter в возрасте 17, 18, 19, 42 и 43 года.

Водителя микроавтобуса госпитализировали для медицинского осмотра. Телесные повреждения получил и 51-летний водитель Chevrolet Niva.

"Следователи по факту дорожно-транспортного происшествия открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины", – говорится в сообщении.

