На Одесщине авто влетело в бетонную стелу: погибли 3 человека. Фото

Возле Промтоварного рынка на Одесщине вечером 1 января автомобиль Skoda влетел в столб, после чего загорелся. Двое пассажиров и водитель, которые находились внутри, погибли.

Видео дня

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции Украины в Одесской области. Подробности (а также фото) обнародованы на официальном сайте.

Что известно о смертельном дорожно-транспортном происшествии

Правоохранители выяснили, что в аварию попала машина Skoda. Она двигалась из поселка Авангард в сторону села Сухой Лиман. Водитель, по предварительным данным, не справился с управлением и допустил столкновение с бетонной стелой. Транспортное средство загорелось.

Начальник отдела расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУНП Одесской области Дмитрий Слюта подтвердил: три человека погибли.

По данным местных Telegram-каналов, погибли две женщины и один мужчина.

На месте ДТП работали сотрудники экстренных служб.

По состоянию на 20:20 четверга вопрос о правовой квалификации и внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований еще решался.

"В очередной раз призываем водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Будьте осторожны, не превышайте разрешенную скорость и внимательно следите за дорожной обстановкой", – обратились к гражданам полицейские.

Как ранее писал OBOZ.UA, 28 декабря в Соломенском районе Киева автомобиль Skoda Octavia на скорости въехал в рекламный щит. В результате ДТП погиб пассажир легковушки, еще два человека были травмированы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!