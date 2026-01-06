На Харьковщине авто вылетело на встречную и столкнулось с автобусом: пострадали 18 человек. Фото

В Харьковском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Kia Sorento и автобуса Mercedes-Benz Sprinter. В результате столкновения травмы получили 18 человек, среди которых есть несовершеннолетний.

Подробности аварии рассказали в пресс-службе полиции Харьковской области. Правоохранители открыли уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения.

Водитель автомобиля Kia Sorento, двигаясь в направлении города Мерефа, не справился с управлением. Из-за этого автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с пассажирским автобусом Mercedes-Benz Sprinter.

В результате столкновения пострадали 18 человек в возрасте от 17 до 70 лет. Среди них пассажиры автобуса, пассажир автомобиля Kia Sorento и водители обоих транспортных средств.

3 пострадавшим женщинам медики оказали помощь на месте, остальных травмированных госпитализировали . Следователи начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами.

