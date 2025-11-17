В Черкасской области нетрезвый мужчина угнал грузовик и сбил насмерть 17-летнего парня: детали трагедии. Фото

В Черкасской области 36-летний мужчина на угнанной машине совершил ДТП. Водитель наехал на 17-летнего юношу, в результате полученных травм пострадавший погиб на месте.

О трагедии сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Черкасской области. По информации правоохранителей, происшествие произошло 15 ноября в селе Шендеровка Звенигородского района.

Правоохранители Черкасской области выясняют обстоятельства смертельного ДТП. 15 ноября житель Шендеровки сообщил полицейским о теле молодого парня, на выезде из села. Погибшим оказался 17-летний местный житель.

Следователи и криминалисты установили, что к ДТП причастен 36-летний мужчина. Он находился в состоянии алкогольного опьянения, при этом уровень алкоголя в его крови превышал норму в семь раз.

По данным следствия, подозреваемый похитил грузовой автомобиль ЗИЛ с территории лесного хозяйства и, двигаясь на угнанной машине, совершил наезд на несовершеннолетнего.

После происшествия мужчина оставил транспортное средство возле магазина в поселке Стеблев и впоследствии сам обратился к полицейским, пытаясь отвести от себя подозрение.

Правоохранители собрали доказательства и сообщили фигуранту о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения (ч. 2 ст. 286-1 УКУ), незаконном завладении транспортным средством (ч. 1 ст. 289 УКУ) и оставлении в опасности (ч. 3 ст. 135 УКУ)

Если вину докажут, ему грозит до 10 лет заключения.

