На Киевщине пьяный водитель протаранил грузовик: легковушка превратилась в груду металла, есть пострадавшие. Фото

В Броварском районе Киевской области пьяный водитель автомобиля "ГАЗ" на скорости протаранил прицеп грузовика. В результате столкновения легковушка превратилась в груду металла, есть пострадавшие.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Все обстоятельства аварии установят следователи.

Водитель управлял авто в нетрезвом состоянии

По словам правоохранителей, на днях вечером на автодороге "Киев – Харьков", в направлении города Харьков, произошло ДТП.

"Полицейские предварительно установили, что 39-летний водитель легковушки "ГАЗ", находясь в состоянии алкогольного опьянения, допустил столкновение с прицепом, который был присоединен к грузовику, под управлением 36-летнего мужчины", – рассказали в пресс-службе.

В результате столкновения, пассажир легковушки получил телесные повреждения и был госпитализирован в реанимационное отделение. Также в медицинское учреждение с ушибом грудной клетки и резаными ранами лица доставлен водитель "ГАЗ". На опубликованных пресс-службой фото можно увидеть, что в результате столкновения машина превратилась в груду металла.

По данному факту начато досудебное расследование (ч. 1 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины). Виновному грозит лишение свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от трех до пяти лет.

