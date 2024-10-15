В Черкасской области легковушка влетела в грузовик: погибли два человека, есть пострадавшие. Фото

В Черкасской области 14 октября произошло смертельное ДТП. Kia Cerato выехала на встречную полосу движения и столкнулась с грузовиком Man. Водитель легковушки и ее пассажирка погибли на месте, пострадали двое несовершеннолетних. О деталях аварии рассказали в полиции Черкасской области.

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"Полиция расследует смертельное ДТП, которое произошло в Черкасском районе. В ДТП погибли два человека, еще двое госпитализированы в больницу. Проводятся необходимые следственные действия с целью полного исследования обстоятельств дорожно-транспортного происшествия. Следователями открыто уголовное производство", – говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что 14 октября в селе Леськи, как удалось предварительно установить, 73-летний водитель автомобиля Kia Cerato не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с грузовиком Man.

Водитель и 71-летняя пассажирка легковушки погибли на месте столкновения. Также в результате ДТП были травмированы двое несовершеннолетних. 16-летних пострадавших госпитализировали.

"Сейчас следователями отдела расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления расследуется уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Проводятся необходимые следственные действия с целью полного исследования обстоятельств дорожно-транспортного происшествия", – сообщили в полиции Черкасской области.

Напомним, ранее стало известно, что в Киеве Porsche протаранил маршрутку и перевернулся. К счастью, люди не пострадали – в отличие от аварии на Киевщине, где маршрутка врезалась в припаркованный грузовик. В этой аварии, произошедшей на автодороге Макаров – Бородянка, погибли двое мужчин. Они стояли рядом с грузовиком.