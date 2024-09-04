В Черкассах задержаны наркозависимые, которые за российские деньги поджигали военные пикапы. Фото

Служба безопасности Украины и Национальная полиция задержали двух наркозависимых лиц, которые осуществляли заказные поджоги в Черкассах. Их действия были направлены на служебные пикапы Вооруженных сил Украины и объекты "Укрзализныци".

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Об этом сообщили пресс-службы СБУ и Офиса генерального прокурора. В течение суток злоумышленники подожгли два военных внедорожника и релейный шкаф вблизи железнодорожной магистрали.

Согласно данным следствия, один из задержанных – переселенец из Лисичанска, проживающий в настоящее время в Черкасской области, а другой – местный житель. Оба мужчины испытывают проблемы с наркотической зависимостью и искали быстрый заработок через телеграмм-каналы. За поджоги подозреваемым обещали денежное вознаграждение в сумме 10 тыс. грн.

Злоумышленники приобрели бензин и легковоспламеняющуюся смесь для своих преступных действий. Служба безопасности задержала их сразу после совершения поджогов и во время обысков изъяла мобильный телефон, который использовался для коммуникации с РФ. После выполнения трех "тестовых" задач злоумышленники планировали продолжить серию поджогов.

В настоящее время задержанным сообщено о подозрении по статьям 28 часть 2 и 114-1 часть 1 Уголовного кодекса Украины, предусматривающих наказание за препятствование законной деятельности ВСУ и другим военным формированиям по предварительному сговору группой лиц. Злоумышленники находятся под стражей и им грозит до восьми лет тюремного заключения. Также рассматривается вопрос дополнительной квалификации их действий по статье 113 часть 2 Уголовного кодекса Украины (диверсия в условиях военного положения).

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали женщину, которая, по информации следствия, была агентом спецслужб страны-агрессора РФ. Злоумышленница организовывала поджоги военных автомобилей.

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