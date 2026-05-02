В Черкассах произошел взрыв в двухэтажном доме: есть погибшие. Фото

Вечером субботы, 2 мая, в Черкассах прогремел взрыв в двухэтажном доме. По предварительной информации, в результате инцидента погибли два человека.

Видео дня

Об этом сообщили в полиции Черкасской области. На месте работают все экстренные службы.

Что произошло

"Взрыв произошел в двухэтажном доме на улице Защитников Украины. Предварительно, погибли два человека", – говорится в сообщении.

Сообщение о взрыве поступило в полицию 2 мая около 20:40. На месте происшествия оперативно начали работать эксперты-криминалисты, взрывотехники и следственно-оперативная группа.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента и решают вопрос о правовой квалификации события.

Напомним, ранее во Львове в одной из многоэтажек прогремел взрыв, после которого возник пожар. В результате инцидента погиб мужчина. Полицейские установили анкетные данные погибшего, им оказался 35-летний местный житель.

А в Первомайске Николаевской области в марте произошел взрыв в квартире многоэтажного дома. В результате инцидента погибла 25-летняя женщина, а двое ее малолетних детей получили травмы и были госпитализированы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Первомайске на Николаевщине произошел взрыв в квартире многоэтажного дома. В результате инцидента погибла 25-летняя женщина, а двое ее малолетних детей получили травмы и были госпитализированы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!