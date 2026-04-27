Во Львове прогремел взрыв в многоэтажке, один человек погиб: все подробности. Фото

Во Львове в одной из многоэтажек прогремел взрыв, после которого возник пожар. В результате инцидента погиб мужчина.

Об этом сообщили в Полиции Львовской области. На месте работают все профильные службы, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Что произошло

В понедельник, 27 апреля, около 16:50 правоохранители получили сообщение о пожаре на улице Юрия Липы в одном из помещений многоквартирного дома.

На место происшествия прибыли полицейские, спасатели, скорая, следователи и криминалисты.

По словам очевидцев, сначала раздался мощный взрыв. Взрывной волной выбило окна в соседних квартирах.

Когда спасатели тушили пожар, в помещении обнаружили тело мужчины. Полицейские установили анкетные данные погибшего. Им оказался 35-летний местный житель.

По словам полиции, пожар начался после взрыва гранаты, которую погибший хранил в квартире. При осмотре квартиры правоохранители обнаружили еще один такой снаряд.

По факту следователи территориального подразделения полиции начали уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) с пометкой "несчастный случай"

ч.1 ст.263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами).

