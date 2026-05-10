В Черкассах мужчина открыл стрельбу по детям из-за сорванной сирени: подробности от полиции
В Черкассах 9 мая мужчина стрелял по детям из пневматического оружия. Причиной стало то, что несовершеннолетние сорвали сирень возле соседнего двора.
За дело взялась полиция. Подробности сообщили журналисты "Суспільне Черкаси".
Что говорят в полиции
Пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции в Черкасской области Зоя Вовк рассказала изданию об инциденте со стрельбой, который произошел в Черкассах накануне.
В одном из районов облцентра мужчина начал стрелять из пневматического оружия в направлении детей якобы из-за того, что они сорвали сирень возле соседского двора.
"Вызовов на спецлинию 102 не поступало. Полицейские обнаружили информацию во время мониторинга социальных сетей и внесли сведения в единый учет. Сейчас начата проверка. Предварительно конфликт возник из-за того, что дети срывали сирень возле частного домовладения", – отметила Вовк.
Это настолько возмутило черкащанина, что он сначала попытался догнать несовершеннолетних. Когда ему это не удалось, побежал домой, взял пневматический пистолет – и начал стрелять в направлении детей.
К счастью, обошлось без пострадавших, заверила пресс-секретарь полиции региона.
"Сейчас правоохранители устанавливают личность правонарушителя. Правовую оценку его действиям предоставят после установления всех обстоятельств", — добавила Зоя Вовк.
Между тем местные Telegram-каналы со ссылкой на слова очевидцев уточнили: инцидент произошел вечером на улице Ивана Франко неподалеку от Черкасского национального университета.
"Мужчина сначала выбежал за детьми с досками, а потом вынес пневматическое оружие и начал стрелять в их сторону. Свидетели говорят, один из выстрелов едва не попал в ребенка. Конфликт возник после того, как дети рвали сирень на соседнем участке, где им якобы это разрешили", – пишет один из пабликов.
В канале также опубликовали короткое видео, снятое самими подростками, вероятно, уже после стрельбы. На нем видно мужчину и слышны голоса несовершеннолетних, которые эмоционально комментируют его поведение и умственные способности.
