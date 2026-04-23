В Черкассах 73-летний мужчина погиб в результате падения мотопаропланера: детали трагедии. Фото

22 апреля в Черкассах из-за падения мотопаропланера погиб 73-летний местный житель. Трагедия произошла в прибрежной зоне города над акваторией Днепра.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Черкасской области. Предварительно известно, что во время полета пилот не справился с управлением и упал в воду. Мужчину достали на берег работники ГСЧС.

Тело направили в Черкасское областное бюро судебно-медицинской экспертизы, чтобы установить окончательные причины смерти.

Дело расследуют по части 3 статьи 281 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о нарушении правил воздушных полетов, которое повлекло гибель человека.

Правоохранители напомнили, что пока действует военное положение, полеты на гражданских летательных аппаратах запрещены.

"Полиция призывает граждан соблюдать установленные ограничения, не игнорировать правила безопасности и не подвергать себя и окружающих смертельной опасности", – отметили правоохранители.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!