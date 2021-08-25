В Киеве отец потерял 2-месячную дочь во время прогулки, ребенка вернули полицейские. Фото

В Киеве отец потерял двухмесячную дочку на прогулке, вернувшись домой пьяным и без ребенка. Девочку в коляске в одном из подъездов в Голосеевском районе нашли полицейские.

Звонок на оперативную линию 102 об исчезновении ребенка поступил от бабушки ночью в среду, 25 августа. Уже через два часа малышку нашли. Как проинформировала пресс-служба столичной полиции, сейчас жизни девочки ничего не угрожает.

Женщина, позвонившая в полицию, сообщила, что ее сын потерял сознание на улице Жилянской. С ним был младенец в коляске, которого мужчина потерял.

"Поиски осложняло то, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и не мог точно сказать, где в последний раз находился с ребенком", – рассказал оперуполномоченный Голосеевского управления полиции Сергей Радионов.

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В итоге девочку нашли за плачем. Копы услышали детский крик из подъезда жилого дома на улице Тарасовской. Для проверки состояния здоровья малышки полицейские вызвали скорую помощь.

Известно, что отец девочки месяц назад уже привлекался к административной ответственности за похоже правонарушения. Тогда он гулял с младенцем по торгово-развлекательном центре в состоянии сильного алкогольного опьянения.

После последнего инцидента копы и сотрудники Службы по делам детей и семьи приняли решение направить малолетнюю в учреждение здравоохранения.

Начальница сектора ювенальной превенции Голосеевского управления полиции Елена Санченко рассказала, что родителей девочки могут привлечь к ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине запланировано открытие первого в стране центра по работе с детьми-жертвами и свидетелями преступлений. Учреждение появится в Винницкой области.