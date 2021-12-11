В Чехии нашли убитым украинца, которого искали несколько месяцев

В Чехии нашли тело 21-летнего украинца Валентина Игнатюка, который еще в июле 2021 года уехал на заработки и загадочно исчез. На нем были обнаружены следы, предварительно, избиения и удушения.

Об этом свидетельствуют данные Книги памяти умерших за границей украинцев в Facebook. Отмечается, что нашли тело в лесополосе, при нем были телефон и чешские документы.

В сообщении говорится, что погибший был найден в октябре. Все это время его мать собирала деньги на перевозку и ждала окончания экспертиз. Сейчас у нее 34 тысяч гривен, но для перевозки тела из Чехии в Украину не хватает еще значительной суммы.

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Напомним, ранее в Чехии под колесами автомобиля погибла украинская заробитчанка Анна Мадар родом из Закарпатья. Она шла на работу и попала в аварию прямо перед воротами склада, где работала.

Также в ноябре в Чехии погиб 26-летний украинец из Закарпатской области Иван Ганкович. Парень практически сразу после школы отправился на заработки в Европу. Работал дальнобойщиком, мечтал заработать денег. У Ивана остались родители и старший брат. Вся его семья ездит на заработки в Европу.

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