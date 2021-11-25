Тяжелая фура поехала и придавила украинца: в Чехии на заработках погиб 26-летний житель Закарпатья

В Чехии трагически погиб 26-летний украинец с Закарпатской области Иван Ганкович. Парень практически сразу после школы отправился на заработки в Европу. Работал дальнобойщиком, мечтал заработать денег.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

8 ноября в Чехии трагически погиб Иван Ганкович, 26-летний житель Закарпатья. Иван был родом из села Ильниця Иршавского района. Там его в субботу, 20 ноября, и похоронили.

У Ивана остались родители и старший брат. "Вся его семья ездит на заработки в Европу. Когда Ваня погиб, его мама была тоже в Чехии, отец вроде бы в Австрии", – рассказал OBOZREVATEL староста села Федор Король.

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Ильниця –большое село всего в четырех километрах от курортной Иршавы. Однако в последние годы жители все чаще и чаще уезжают отсюда в поисках лучше доли в соседние европейские страны.

"Раньше тут был завод, была работа. Теперь практически все закрыто, последнее растащили. Куда людям деваться? Все едут на заработки. Наши в Венгрию, Чехию, а сами венгры и чехи – в Америку, там где больше платят. Бывает выйдешь на улицу, а за забором ни одного соседа нет, все разъехались на заработки", – вздыхает староста.

Погибший Иван как и многие молодые люди этого села, после школы получил водительськое удостоверение. Немного научился ездить на фуре и сразу же подался в Европу. Парень хотел заработать, обустроиться, жениться.

Старший брат Ивана уже не так давно завел семью. Он тоже, как и их отец, работает дальнобойщиком.

Судя по страничке в соцсетях погибшего парня, отец очень гордился своими сыновьями. Он писал: "Мои красавцы богатыри".

Трагедия с украинцем случилась во время работы. В селе говорят, что Иван забыл поставить машину на ручник. Потихоньку здоровая фура начала двигаться с места, Иван не успел отскочить, и она его придавила.

"Он был очень хорошим человеком. Их родители воспитали порядочными людьми. Ваня был веселый, приветливый, трудолюбивый. Я до сих пор не могу поверить в то, что с ним случилось. Вот говорят, что Бог забирает лучших, вот это о Ване", – рассказала одна из его знакомых в селе.

К сожалению, это не первая смерть украинца в Чехии. Так 10 октября в Праге охранник клуба набросился на жителя Львовской области Павла Ратова. Он ударил его сзади в голову, мужчина упал и получил серьезную травму.

Почти месяц он провел в реанимации, но спасти его не удалось.

В марте в Чехии погибла молодая мама с Ивано-Франковщины Оксана Василив. Во время работы в строящемся здании банка под ней провалился стеклянный пол, сиротой остался ее 4-летний сын.