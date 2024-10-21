В Броварах оказывают рейдерское давление на компанию 'СОБИ': полиция не принимает меры, бизнес требует реакции от Клименко

В Броварском районе вблизи села Зазимье продолжается противостояние вокруг добычи песка. В компании ООО "СОБИ" утверждают, что группа лиц, называющих себя активистами общественной организации "Мародерству – нет", уже почти неделю блокирует работу предприятия. По информации компании, почти два десятка молодых людей спортивного телосложения ежедневно перекрывают доступ к песчаным карьерам, не позволяя грузовикам выезжать с территории.

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Для блокировки используются различные методы: от парковки автомобилей до вызовов эвакуаторов. Это фактически парализовало деятельность предприятия, являющегося значительным налогоплательщиком в регионе.

В компании ООО "СОБИ" отметили, что во время войны такая ситуация чревата большими потерями для бюджета страны, ведь предприятие не может продолжать свою операционную деятельность.

Рейдерское давление якобы может быть связано с действиями броварского экс-депутата и бизнесмена Сергея Шапрана, недавно ставшего бизнес-партнером и управляющим активами подсанкционного Игоря Наумца. Взяв компанию "Стройиндустрия-сервис ЛТД" в управление Шапран вывел имущество из-под санкций СНБО и получил контроль над значительной частью рынка добычи песка в Киевской области, фактически создав монополию в регионе.

"Стройиндустрия-сервис ЛТД" много лет занималась добычей ископаемых на Киевщине, но сейчас из-за санкций и "российского шлейфа" убыточно. Препятствуя работе конкурентов, Шапран фактически не оставляет производителям цемента и бетона другой вариант, как покупать песок именно у него.

Пострадавшая сторона жалуется, что полиция практически бездействует. При этом утверждается, что все проблемные вопросы с правоохранителями людям Шапрана якобы "закрывает" его бизнес-партнер – экс-депутат Одесского облсовета от пророссийского "Оппозиционного блока" Владимир Осипов.

Потерпевшие также отметили, что во время войны деятельностью таких физически хорошо подготовленных псевдоактивистов должны заинтересоваться не только правоохранители, но и территориальные центры комплектования и социальной поддержки, ведь это уже не просто проблема на уровне корпоративного конфликта, но и вопрос национальной безопасности.

В связи с этим руководство ООО "СОБИ" приняло решение обратиться непосредственно к министру внутренних дел Игорю Клименко, чтобы он объяснил бездействие правоохранителей, тем более во время войны.

Стоит отметить, что бывший депутат Броварского горсовета Сергей Шапран известен тем, что приобрел активы пророссийского предприятия "Юнигран", создал новые фирмы и фактически спас компанию от украинских санкций. До этого собственником строительно-добывающей компании "Юнигран" был гражданин РФ Игорь Наумец, который попал под санкции Совета национальной безопасности и обороны.

Шапран является фигурантом уголовного производства, в частности, относительно недостоверного декларирования (депутат скрыл от НАПК данные об имуществе на 9 млн грн).

Также Шапран известен тем, что присвоил недвижимость инвесторов в новом десятиэтажном административно-жилой доме с подземным паркингом "Патриарх-Холл". Как именно Шапран "кинул" на деньги инвесторов, читайте в материале OBOZ.UA.