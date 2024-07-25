Рейдерский захват в центре Киева: бизнесмен Сергей Шапран присвоил недвижимость инвесторов в 'Патриарх-холл'

В конце 2020 года в центре Киева, по улице Саксаганского 80, был введен в эксплуатацию новый десятиэтажный административно-жилой дом с подземным паркингом "Патриарх Холл". Компания "СП "АТАД К" строила его достаточно долго, еще с середины 2000-х годов. С 2017 года, чтобы завершить строительство в условиях нехватки средств, застройщик начал продавать квартиры и нежилые помещения в недостроенном объекте инвесторам.

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В результате строительство было завершено, дом был сдан, но ни один из инвесторов так и не получил в собственность приобретенные объекты – компания "СП "АТАД К" зарегистрировала право собственности на квартиры и нежилые помещения за собой, а затем через несколько дней два раза переоформила их между своими компаниями. Теперь дело годами тянется в суде.

В 2017 году компания-застройщик заключила соглашение с агентством недвижимости "Парк Лейн", которое взялось провести рекламную кампанию и найти инвесторов с целью финансирования строительства дома в обмен на продажу имущественных прав на квартиры и нежилые помещения. За три года было продано около шести квартир и ряд офисных помещений. За счет этих средств фактически и было завершено строительство.

Даже несмотря на задержку с вводом комплекса в эксплуатацию, ничего не указывало на аферу, ведь у застройщика были оформлены все предусмотренные законодательством разрешительные документы, договоры с инвесторами заключались в письменной форме, все оплаты осуществлялись официально путем перечисления средств на банковский счет застройщика. Единственным учредителем и директором ООО "СП "АТАД К" был Александр Геннадиевич Ксенофонтов. С каждым из инвесторов он вместе со своей женой Оксаной встречался лично, согласовывал детали договоров и отвечал на вопросы по ходу строительства. Дочь основателя Кристина работала секретарем, сын последней жены Оксаны – юристом. Этакая маленькая семейная компания, добросовестность которой при жизни Александра Ксенофонтова не ставилась под сомнение.

Однако все изменила внезапная смерть Александра Ксенофонтова в июне 2020 года. Дело Ксенофонтова продолжила его жена, которую умерший успел назначить директором за несколько дней до смерти. Она и продолжила процесс ввода дома в эксплуатацию: в ноябре 2020 года ГАСИ выдала сертификат готовности дома, а Голосеевская РГА издала распоряжение №613 от 24 декабря 2020 года, которым присвоила новому административно-жилищному дому почтовый адрес: г. Киев, ул. Саксаганского, 80

Параллельно ООО "СП "АТАД К" под руководством супруги Ксенофонтова, по словам инвесторов, в соответствии с ранее заключенными с ними договорами выдало им документы, необходимые для оформления их права собственности на проинвестированные объекты – акты приемки-передачи имущественных прав на квартиры и офисные помещения

Но не только она была наследником собственности Александра Ксенофонтова. Его наследие приняли также двое его детей от предыдущих браков – Иван и Кристина. Таким образом, компания была разделена между ними тремя, в результате чего, как рассказывает адвокат инвесторов Богдан Кучерина, между супругой и детьми Ксенофонтова начался конфликт по распределению имущества и бизнеса. Оксана Ксенофонтова перерегистрировала право собственности за подконтрольными ей компаниями на все объекты "Патриарх Холла", кроме квартир и нежилых помещений, проданных инвесторам.

В то же время дети Александра продали свои доли в ООО "СП "АТАД К", а это большинство – две трети, броварскому бизнесмену, владельцу и руководителю Броварского алюминиевого завода Сергею Шапрану. С этого момента у инвесторов и начались проблемы.

Справка. 40-летний Сергей Коробка родился в городе Днепре, позже взял фамилию первой жены – Шапран. По образованию – юрист. В 2011 году стал директором Броварского алюминиевого завода, а позже и владельцем холдинга Alumeta Group , в который вошел завод. С января 2021 года был депутатом Броварского городского совета от партии "За будущее". После полномасштабного вторжения РФ в Украину начал пропускать заседание совета, в результате чего сложил свои полномочия депутата. Является фигурантом уголовного производства, в частности, относительно недостоверного декларирования (депутат скрыл от НАПК данные об имуществе на 9 млн грн). Является владельцем одной из самых дорогих яхт на Днепре – английской 20-метровой яхты " Принцесса Виктория " марки Princess V 65.

Как только Сергей Шапран стал основателем ООО "СП "АТАД К", 4 января 2021 частный нотариус Киевского городского нотариального округа Сазонова Елена Николаевна зарегистрировала права собственности на квартиры и нежилые помещения, на которые имели имущественные права инвесторы, за застройщиком — ООО "СП " АТАД К", которое на тот момент уже находилось под полным контролем Сергея Шапрана.

Узнав об этом, инвесторы обратились к назначенному Сергеем Шапраном директору компании Сергею Бровко за разъяснениями, наивно думая, что новый владелец компании просто не разобрался в ситуации. В дальнейшем эта наивность, по их словам, дорого стоила им.

"Я рассказал, что я инвестор и что мы вложили средства. На что я услышал, что "конечно, мы разберемся, что если есть инвесторы, мы все учтем, юристы работают над решением вопроса", – говорит Виталий Пенц, директор агентства по недвижимости, один из обманутых инвесторов.

Однако никакого решения ситуации руководство компании-застройщика не предлагало. Поэтому инвесторы обратились в антирейдерскую комиссию Министерства юстиции Украины с жалобами на решение частного нотариуса Елены Сазоновой зарегистрировать имущество инвесторов за застройщиком.

"Государственная регистрация права собственности на недвижимость, принадлежащая инвесторам, осуществлялась наспех до поздней ночи, вместо технических паспортов, которые к тому времени еще не успели изготовить, в государственный реестр нотариус вроде бы "ложно" загрузила пустые листы бумаги. Из решений Минюста мне известно, что это уже не первый случай совершения нотариусом Сазоновой сомнительных регистрационных действий, связанных с захватом имущества", – объясняет Богдан Кучерина, адвокат инвесторов "Патриарх Холла".

Действительно, Министерство юстиции Украины не раз отменяло решение нотариуса Сазоновой и блокировало ей доступ к Государственному реестру прав на недвижимое имущество. Но, очевидно, это ее не остановило.

9 февраля 2021 года под председательством заместителя министра юстиции Марины Онищук состоялось рассмотрение жалоб всех инвесторов. На встрече присутствовал адвокат Сергея Шапрана – Теплюк Владислав Сергеевич.

"Он на этом заседании говорил, что они вроде бы не знали, что существуют инвесторы, и просил комиссию дать им время разобраться", – рассказывает пострадавший инвестор.

Как говорит Виталий Пенц, по словам адвоката компании-застройщика Владислава Теплюка, он сделал вывод, что они намерены урегулировать с ними спор и совместно найти юридический механизм передачи инвесторам принадлежащих им объектов недвижимости.

Поверив этим словам, председательствующая на заседании заместитель министра юстиции предложила отложить рассмотрение жалобы и предоставить застройщику время на мирное урегулирование спора, а инвесторы, в свою очередь, передали застройщику список инвесторов, договоры и квитанции. После получения этих документов директор ООО "СП "АТАД К" Сергей Бровко уверял каждый день, что "юристы работают над решением вопроса", утверждает Виталий Пенц.

Но через четыре дня после того заседания вместо оформления собственности за инвесторами ООО "СП "АТАД К" продало квартиры и нежилые объекты, на которые инвесторы имеют имущественные права, в пользу ООО "Глобал Энтерпрайзис" по цене, в десятки раз ниже рыночной . Как ни странно, конечным бенефициарным владельцем этой компании был тот же Сергей Шапран. Еще через 5 дней, 18 февраля, ООО "Глобал Энтерпрайзис" передало право собственности на объекты, принадлежащие инвесторам, в пользу ООО "Веб-дизайн энд софт солюшнз", также принадлежащего Сергею Шапрану. По оценке адвоката Богдана Кучерина, переоформление права собственности на спорные объекты несколько раз – это способ таким образом усложнить инвесторам возможность защитить свое право на них.

"Мы считаем, что произошел рейдерский захват. Пока директор компании Бровко и их адвокат вводили в заблуждение инвесторов обещаниями, что "мы все решим", ООО "СП "АТАД К" просто перепродало недвижимость, которая должна принадлежать нам по инвестиционным договорам", – подчеркнул инвестор Виталий Пенц.

Поняв, что их "кидают", инвесторы срочно обратились в Голосеевский районный суд Киева, где им удалось добиться ареста всех спорных квартир и нежилых помещений на время рассмотрения исков. Но радоваться было рано: рассмотрение дела в суде стало очень затягиваться как по объективным причинам, так и в результате действий Сергея Шапрана.

ООО "СП "АТАД К" было перерегистрировано на новый адрес в Днепропетровской области, после чего начался искусственный спор. Его суть заключалась в том, что компании, на которые было перерегистрировано ООО "СП "АТАД К", подали в суд на ООО "СП "АТАД К" с требованием отменить ряд документов, подписанных Оксаной Ксенофонтовой в период, когда она была директором компании. На время разрешения спора между компаниями, подконтрольными Шапрану, Голосеевский райсуд остановил производство по иску инвесторов до решения искусственного спора в Днепре. Его Шапран в итоге проиграл, но, как подозревают инвесторы, цели победить и не было. Настоящая цель, по их мнению, заключалась в том, чтобы рассмотрение реального дела с инвесторами было затянуто: дело не рассматривалось 1,5 года.

С апреля 2024 года производство по делам в Голосеевском районном суде было возобновлено, однако в связи с выходом на пенсию бывшего председателя суда Чередниченко Наталии Петровны, которая до этого рассматривала дела, они были перераспределены между разными судьями и их рассмотрение началось сначала. Адвокаты Сергея Шапрана продолжают затягивать процесс путем подачи различных ходатайств об отложении. Кроме того, безумная нагрузка на судей Голосеевского районного суда города Киева, обусловленная большим количеством дел и недостаточным количеством судей, приводит к тому, что заседания проходят раз в 3-4 месяца, а то и раз в полгода. В настоящее время рассмотрение дел длится уже почти четыре года.

"По факту я, заплатив свои деньги еще в 2017 году, до сих пор не получил ничего, процедура идет уже семь лет. Идет какое-то затягивание времени, и ничего не происходит. Я все же надеюсь, что в судебной системе есть хоть какое-то изменение и реформа и что судья справедливо решит, кто реально владелец, – говорит Дмитрий Сницарук, военнослужащий Национальной гвардии Украины. – Но пока складывается так, что одним можно грабить, рейдерить и участвовать в каких-то схематозах, а другим приходится идти на передовую и защищать интересы всех других, как в моем случае. За что я борюсь? Чтобы потом кто-нибудь мог просто прийти и забрать мои средства и имущество себе? У меня есть надежда, что моя страна защитит своих граждан, у которых произошла такая ситуация".

В общей сложности инвесторы вместе заплатили ООО "СП "АТАД К" десятки миллионов гривен. Кто-то инвестировал в свое будущее жилье, а кто-то пытался приобрести помещение для ведения бизнеса.

"Дело продвигается очень медленно из-за несовершенства и коррумпированности судебной системы. Три года рассматривать один иск! Там уже судьи стали болеть и выходить на пенсию", – жалуется Виталий Пенц.

Инвесторы до последнего надеялись, что когда закончатся "разборки" между Сергеем Шапраном и Оксаной Ксенофонтовой, заложником которых они фактически стали, Сергей Шапран решит справедливо вопрос с ними, однако, как оказалось, напрасно.

Учитывая, что компания-застройщик делает все, чтобы инвесторы не получили свое имущество, в феврале 2024 года они были вынуждены подать совместное заявление в полицию с требованием открыть уголовное производство за совершение Сергеем Шапраном в сговоре с другими лицами преступления, предусмотренного частью 5 статьи 190 Уголовного кодекса. Украины – мошенничество, совершенное в особо крупных размерах организованной группой лиц.

"Нас просто обманули. Мы полностью официально по банку рассчитались за нежилое помещение, получили от застройщика документ о полном расчете, а в результате наше помещение зарегистрировали за другим лицом и перепродали его", – говорит инвестор Ольга Олейник.

Но и здесь все произошло, мягко говоря, нелегко: следователи не хотели регистрировать уголовное производство. Добиться этого удалось только после обжалования бездействия следователей через Шевченковский районный суд Киева, который обязал полицию открыть и расследовать указанное уголовное производство.

Однако следствие по нему происходит так же медленно: за четыре месяца никаких процессуальных действий с потерпевшими полиция не совершает – на допросы не вызывает, статус пострадавших не дает. Инвесторы предполагают, что Сергей Шапран может оказывать влияние и на полицию.

"Вы знаете, что в нашей стране, к сожалению, за деньги можно решать любые вопросы, в том числе с правоохранительными органами. А денег у таких, как Сергей Шапран, достаточно. Никакой уголовной ответственности он не понес ни за одно свое дело, а этих дел, как нам известно, у него более чем достаточно", – говорит инвестор Виталий Пенц.

Пока продолжаются суды и расследуется уголовное производство, инвесторы опасаются, что Сергей Шапран может прибегнуть к созданию новых преград на пути к получению права собственности на принадлежащую им недвижимость. Для этого он уже сделал немало. Например, как бенефициар ООО "СП "АТАД К" он добился через суд отмены распоряжения Голосеевской РГА о присвоении "Патриарх Холлу" почтового адреса улица Саксаганского, 80, потому что именно этот адрес фигурирует в договорах купли-продажи имущественных прав, принадлежащих инвесторам.

Во всяком случае потерпевшие надеются на честность суда, который в результате все же распутает тот юридический клубок, который запутала компания-застройщик, чтобы завладеть чужим имуществом. И тем самым докажет, что в Украине можно защитить свои инвестиции от мошенников.