В Броварах авто сбило пешехода, а в Харькове еще одна смерть под колесами Infiniti. Хроника ДТП в Украине на 28 октября. Фото и видео

В Украине за сутки 28 октября произошло несколько масштабных авария, в том числе смертельных. Так, в Броварах на Киевщине насмерть сбили пешехода, в Одессе а результате аварии в больницу доставили двоих детей, а в Харькове девушка на Infiniti на скорости сбила женщину.

OBOZREVATEL собрал все, что известно о ДТП, происшедших в Украине 28 октября.

Авария в Броварах

Под Киевом, в городе Бровары, под колеса авто попал пешеход. Он погиб на месте. Как пишет Telegram-канал dtp.kiev.ua, вероятнее всего, человека сбил один автомобиль и откинул под колеса другого.

На месте работают правоохранители. Они будут выяснять, кто виноват в трагедии.

В Харькове сбили женщину

На проспекте Героев Сталинграда, 6, в Харькове девушка за рулем автомобиля Infiniti на скорости сбила женщину переходившую дорогу – та отлетела от удара на десяток метров и угодила под колеса Ланоса, который не успел среагировать и переехал тело, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Видео дня

Следователи установили, что Infiniti управляла 31-летняя жительница Харькова, за рулем автомобиля Дэу находился 56-летний мужчина. Погибшей было 72 года.

Авария произошла в паре сотен метров от того места, где и авария с участием Николая Харьковского, который, управляя Infiniti на большой скорости и на красный сигнал светофора врезался в другой автомобиль.

В Одессе в аварии пострадали дети

В Одессе, как пишет Telegram-канал "Одесса INFO", автомобиль Hyundai, двигаясь по улице Костанди, во время обгона на перекрестке столкнулся с Mazda, которая ехала впереди в попутном направлении и поворачивала на улицу Тимирязева.

В результате аварии в больницу доставили двоих детей, которые находились в Hyundai.

В Одессе возле парка легковушка сбила женщину

Как пишет "Одесса INFO", авария произошла в районе Парка Шевченко. Автомобиль Chevrolet сбил женщину на пешеходном переходе, когда поворачивал с Сабанского переулка на улицу Маразлиевскую. Ее госпитализировали.

Статистика ДТП в Украине

Согласно официальным данным патрульной полиции Украины, за первые девять месяцев в стране произошло 137 286 аварий. В результате этих событий погибло 2 225 человек, а еще 22 200 – понадобилась медицинская помощь.

Из-за превышения скорости в стране с января по октябрь зафиксировано 1645 дорожно-транспортных происшествий, повлекших смерть 106 граждан, 515 человек в них были травмированы.

Как сообщал OBOZREVATEL, место на пересечении проспекта Гагарина и улицы Одесской, где смертельное ДТП совершил 16-летний юноша за рулем Infiniti, харьковчане прозвали проклятым. Вечером 27 октября там же у грузовика во время движения взорвалось колесо.