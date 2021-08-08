В Bellingcat сказали, когда завершат расследование взрывов на военных складах в Украине

В Bellingcat в течение одного-двух месяцев обещают завершить расследование серии взрывов и пожаров на складах боеприпасов в Украине. К ним может быть причастно Главное разведывательное управление Вооруженных сил России.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил журналист-расследователь Христо Грозев. По его словам, речь может идти о группе ГРУ, которая стоит за взрывами в других странах Европы.

Грозев подчеркнул, что их расследование ведется на протяжение года.

"Мы расследуем вероятность того, что они (взрывы) были результатом работы то же группы ГРУ, которая стоит за взрывами в Чехии и Болгарии", – сказал он.

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По словам журналиста, у них есть данные и о других военных преступлениях, которые были совершены за пять лет на Донбассе. Однако их нужно связать вместе и только потом обнародовать.

Отметим, что в Украине за время российской агрессии было несколько масштабных пожаров и взрывов на военных складах, в частности, в Сватово, Балаклее, Ичне. В результате это привело к гибели людей, уничтожении тысячи тонн боеприпасов и повреждениям домов местных жителей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Грозев отметил, что вывод о возможной причастности к взрывам в Украине был сделан на основании данных о деятельности ГРУ в Европе.