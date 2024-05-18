В 5 метрах от берега: в Запорожье в реке обнаружили мертвым мужчину

В Запорожье в реке Мокрая Московка обнаружили мертвого человека. Тело мужчины лет 50 нашли в пяти метрах от берега.

Спасатели, вызванные на место страшной находки, вытащили погибшего из воды, обстоятельства его смерти будут выяснять правоохранители. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

"17 мая в 17:50 в Службу спасения "101" поступила информация о том, что в реке Мокрая Московка около 5 метров от берега находится тело мужчины без признаков жизни. Водолазы Аварийно-спасательного отряда спецназначения лодкой добрались до погибшей и с помощью веревки тело 50-летнего мужчины и передали работникам полиции", – говорится в сообщении.

Обстоятельства, повлекшие гибель человека, а также причины, по которым тело мужчины оказалось в реке, будут выяснять следователи.

В ГСЧС также добавили, что погибшего из воды доставали пятеро спасателей.

Напомним, накануне в ГСЧС рассказали, что в Тисе снова нашли тело мужчины. Его заметили румынские пограничники, которые и известили украинских коллег.

Тело, судя по его состоянию, пробыло в воде довольно долго. Личность утопленника устанавливают: никаких документов при нем обнаружено не было. Известно, что за время полномасштабного вторжения России он стал уже тридцатой жертвой бурной реки, из-за которой некоторые украинские мужчины пытаются покинуть Украину, опасаясь мобилизации.