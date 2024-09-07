Торопились в укрытие и оказались под завалами: во Львове простились с погибшими от российского обстрела

Во Львове простились с погибшими во время российской атаки на рассвете 4 сентября. Тогда несколько ракет попали в дома у железнодорожного вокзала. Одна из них взорвалась в жилом квартале. Там погибли семь человек, среди них один ребенок. Большинство жертв из одного дома по ул. Коновальца, 44. Это соседи, которые решили спуститься в укрытие. Однако осколок ракеты разбил лестничные конструкции и все оказались под завалами.

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Вышли на лестницу и погибли

Рано утром 4 сентября российские ракеты атаковали Львов. Мощные взрывы прогремели в районе Львовского вокзала. В старинном доме по ул. Коновальца, 44 люди оказались на лестничной клетке, они пытались спуститься вниз в укрытие. Однако осколок ракеты разрушил конструкции лестницы, и все оказались под завалами. Там погибла в том числе почти вся семья Базилевич: мама, 43-летня Евгения, и три дочери – 21-летняя Ярина, 18-летняя Дарина, 7-летняя Эмилия. Чудом выжил только глава семьи Ярослав.

Евгению и трех дочерей похоронили 6 сентября на Лычаковском кладбище.

"Лучший папа на свете"

Также во время ракетной атаки погиб экс-глава ГУ Государственной миграционной службы Украины во Львовской области Александр Погорецкий, ему было 54 года. Дочка Ярина, которая год назад уехала учиться в Нью-Йорк, написала на своей страничке в Facebook:

"Я не могу поверить, что больше не услышу твой голос, что ты больше не назовешь меня "мое маленькое солнышко". У меня только один вопрос к Богу: "почему ты?", "почему так?", "за что все это?", просто "ПОЧЕМУ?" – написала дочь.

Девушка вспоминает, что года назад отец провожал ее в Америку и говорил, что скоро они встретятся и что все у дочки выйдет. А дочь обещала отцу показать Америку. Но теперь не сможет выполнить свое обещание.

"Хочу поблагодарить тебя, ты есть и будешь самым лучшим отцом, мужем, сыном, другом для всех. Все помнят тебя как счастливого и жизнерадостного человека, который знал так много интересных историй, что все сидели и слушали с увлечением. Ты был справедливым человеком, всегда боролся за правду, это то, что в тебе ценили. Ты, возможно, не научил меня ездить на машине, но ты показал мне что такое любовь отца, что такое быть маленькой принцессой и капризной девочкой. А еще я помню, как с тобой учили историю Украины, ты всегда так объяснял, что было интересно слушать, а понять и запомнить было легко", – вспоминает Ярина.

Девушка описывает как папа водил ее в цирк, и каждое представление было особенным, потому что рядом был он. Восемь лет дочка просила завести собаку, но отец не хотел, но потом сдался и в доме появился Ричи. Папа с собакой вместе смотрели футбол. В семье была традиция всем вместе пойти на стадион и смотреть футбол. Еще отец любил, когда дочка пекла что-то вкусненькое.

"Я хочу поблагодарить тебя, что ты позволил мне надолго оставаться ребенком, и знай – ты самый лучший папа на свете. И за то, что тебя нет сейчас с нами рядом, будут отвечать все, ты всегда говорил, что мир круглый, поэтому каждая тварь получит свое. Я постараюсь довести твое дело до конца, и справедливость всегда на твоей стороне", – подытожила Ярина.

Знакомые говорят об Александре как о искреннем и доброжелательном человеке, понимающем руководителе.

"Не кривил душой, любил жизнь, заботился о своей семье, гордился дочками, дорожил женой, сохранял украинские традиции", – вспоминает о нем Надежда Санникова.

Похоронили Александра Погорецкого в субботу, 7 сентября. У него остались две дочки и жена.

И шагнул в вечность

Также среди погибших и акушер 5-й городской поликлиники 52-летняя Ирина Демидова. У нее остался муж и двое сыновей.

"Я Ирину помню очень давно. Она работала медсестрой у моего врача в женской консультации. Всегда жизнерадостная, с улыбкой, она никогда не отказывала в помощи. Ни одного слова грубого за много лет от нее не услышала. Всегда с уважением ко всем пациентам. И очень простая женщина, приятная в общении. Я, когда узнала, что она погибла в ту ночь, то просто не поверила, это такое несчастье для ее близких", – говорит о ней Виктория Игнатенко.

Похоронили Ирину 6 сентября в селе Зимна Вода.

Также простились и с Юрием Арабским, который тоже стал жертвой российского ракетного обстрела. Юрий был бизнесменом, одним из владельцев бизнес-центра "Партер" во Львове.

В то раннее утро Юрий Арабский, как и его соседи, решил, что нужно срочно спуститься вниз в укрытие. Он позвал и своих родных, однако первым открыл двери и сделал шаг на лестничную площадку. В этот момент все обвалилось, его родных волной откинуло внутрь квартиры, а Юрий погиб вместе с соседями.