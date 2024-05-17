В Тисе снова нашли тело мужчины: сколько жизней забрала река

В реке Тиса обнаружили еще одного утопленника. Тело мужчины с признаками длительного пребывания в воде обнаружили румынские пограничники, они известили о "находке" украинских коллег.

В настоящее время личность уже 30-й жертвы реки с бурным течением устанавливается. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

"В Тисе снова обнаружили тело человека. Об обнаружении тела мужчины с признаками длительного пребывания в воде сообщили румынские пограничники. Никаких документов при нем не нашли. Сейчас личность утопленника устанавливают", – рассказали пограничники.

Они также опубликовали две фотографии, на которых видны очертания обнаруженного в воде тела.

"Это уже 30-й трагический случай, зафиксированный при попытке пересечения границы через Тису. Еще раз напоминаем, не подвергайте рискам свою жизнь!" – призывали в ГНСУ.

Напомним, ранее сообщалось, что на Закарпатье пограничник застрелил гражданского, пытавшегося незаконно пересечь границу. За дело по гибели 39-летнего жителя Днепра, пытавшегося незаконно пересечь украинско-румынскую границу, взялись в ГБР. Сотрудники Бюро задержали военнослужащего пограничного отряда, совершившего роковой выстрел.