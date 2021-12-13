Уволенный замглавы МВД Гогилашвили попал в базу 'Миротворца' после скандала на блокпосту

Уволенного заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили внесли в базу "Миротворец". Это произошло после того, как он устроил скандал на блокпосту в Краматорске, где нахамил и угрожал сотрудникам правоохранительных органов.

Примечательно, что в графе "гражданство" у Гогилашлвили указано "Украина/Россия" из-за наличия у него гражданства РФ. Об этом свидетельствуют данные на сайте "Миротворец".

Согласно данным сайта, Гогилашвили внесли в базу сразу за несколько нарушений. В частности, речь идем о том, что бывший замминистра нарушил закон Украины о гражданстве. Также поводом для попадания на "Миротворец" стало его нападение на сотрудников полиции при исполнении служебных обязанностей, а также присвоение полномочий в попытке руководства сотрудниками Нацполиции.

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Сайт "Миротворец" – независимая негосударственная организация, созданная группой ученых, журналистов и специалистов по вопросам исследования признаков преступлений против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, занимающихся творческой научной и журналистской деятельностью.

Напомним, что в понедельник, 13 декабря, Кабинет министров Украины уволил заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили. Причиной стал скандал, который чиновник устроил с правоохранителями на блок-посту в Донецкой области, когда его автомобиль остановили.

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