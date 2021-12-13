Уволенный замглавы МВД Гогилашвили попал в базу "Миротворца" после скандала на блокпосту
Уволенного заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили внесли в базу "Миротворец". Это произошло после того, как он устроил скандал на блокпосту в Краматорске, где нахамил и угрожал сотрудникам правоохранительных органов.
Примечательно, что в графе "гражданство" у Гогилашлвили указано "Украина/Россия" из-за наличия у него гражданства РФ. Об этом свидетельствуют данные на сайте "Миротворец".
Согласно данным сайта, Гогилашвили внесли в базу сразу за несколько нарушений. В частности, речь идем о том, что бывший замминистра нарушил закон Украины о гражданстве. Также поводом для попадания на "Миротворец" стало его нападение на сотрудников полиции при исполнении служебных обязанностей, а также присвоение полномочий в попытке руководства сотрудниками Нацполиции.
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Напомним, что в понедельник, 13 декабря, Кабинет министров Украины уволил заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили. Причиной стал скандал, который чиновник устроил с правоохранителями на блок-посту в Донецкой области, когда его автомобиль остановили.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Машину Гогилашвили, которая направлялась в сторону зоны ООС на Донбассе, остановили полицейские, однако транспортное средство притормозило не сразу. Гогилашвили был возмущен остановкой и тем, что сотрудники правоохранительных органов не знают его, замглаву МВД, в лицо.
Глава МВД Денис Монастырский инициировал служебное расследование в отношении чиновника, а президент Украины Владимир Зеленский потребовал увольнения Гогилашвили с должности заместителя министра внутренних дел.
Сам Гогилашвили извинился за свое "чрезмерно эмоциональное" поведение. Также подчеркнул, что поддерживает решение руководителя по дисциплинарному производству.
Журналист Юрий Бутусов рассказал о подробностях инцидента с Александром Гогилашвили. По его словам, чиновник напал на капитана полиции, используя охрану спецназовцев ГУР Минобороны, а также бронеавтомобиль посольства США. Он отметил, что после такого скандала представителя МВД должны уволить.
В сети появилось видео нового инцидента со скандальным поведением Гогилашвили. На нем чиновник в грубой форме с использованием нецензурной лексики разговаривает с правоохранителями в Киеве.