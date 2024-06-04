Уволенный из-за скандала в ресторане подполковник полиции подал в суд: хочет 'восстановить свое имя'

Эксполицейский подполковник Виталий Манасян подал иск в суд против Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины. Он требует признать приказ о своем увольнении противоправным и отменить его, а также выплатить заработок за время вынужденного прогула.

Сам Манасян заявил, что хочет "восстановить свое имя". Об этом сообщает "Следство.Инфо" на основе данных из реестра судебных решений.

Манасян подал иск в Киевский окружной административный суд против Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины 11 мая. Он просит суд признать противоправным и отменить приказ о его увольнении, а также восстановить его на прежней должности. В исковом заявлении от 23 мая Манасян также требует взыскать средний заработок за время вынужденного прогула.

В комментарии к проекту Манасян отметил, что выдал доверенность своему адвокату на представительство в суде.

"Я свою позицию изложил адвокату, не хочу туда даже близко подходить. Даст Бог, без меня это все пройдет, мне не хочется в это погружаться. На самом деле, это очень неприятно", – сказал он.

На вопрос о своих ожиданиях от суда, Манасян объяснил, что его главная цель – восстановить свое имя. Он убежден, что уволили его якобы незаконно.

"Меня уволили незаконно. Хочу ли я там работать? Нет. Но восстановить свое имя, что я не негодяй, который там хамил, грубил… Я не собираюсь оправдываться, я все сделаю по закону. Все получат заслуженное наказание", – добавил эксполицейский.

Виталий Манасян стал известен 21 апреля после конфликта в ресторане Goodwine в Киеве с другим клиентом. Предприниматель Максим Шкиль сообщил, что забронировал столик в заведении, но Манасян занял его, заявив: "Здесь буду сидеть я". Это привело к конфликту между ними, во время которого милиционер использовал нецензурный язык, а его спутница угрожала: "Вы даже не представляете, кто мы".

Как сообщал OBOZ.UA, администрация Министерства внутренних дел и Национальной полиции Украины оперативно отреагировала на этот скандал и Виталий Манасян был лишён своего поста.

Напомним, что бывший сотрудник департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины Виталий Манасян, уволенный после конфликта в ресторане "Гудвайн", владеет "скромными" декларациями без недвижимости и транспортных средств, при этом Виталий Манасян разъезжает на дорогом суперкаре.

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