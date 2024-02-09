Установил вебкамеры возле порта: СБУ задержала предателя, который шпионил за кораблями ВСУ

В Николаеве поймали предателя, который помогал россиянам собирать данные о Силах обороны вблизи акватории Черного моря. Для этого злоумышленник установил несколько вебкамер на технологических сооружениях в районе местного порта.

Мужчину задержали "на горячем", когда он пытался разместить на местности еще одну камеру с видом на речную акваторию. Об этом 9 февраля на официальном сайте сообщила Служба безопасности Украины.

"В зоне особого внимания врага находились военные корабли ВСУ, а также морские суда торгового флота Украины, экспортирующие агропродукцию", – рассказали в ведомстве.

Видеоустройства должны были осуществлять непрерывную онлайн-трансляцию морского и речного трафиков. Удаленный доступ к видео был у российских спецслужб.

В СБУ заявили, что их сотрудники своевременно обнаружили, деактивировали скрытые видеоустройства и задержали агента страны-агрессора.

"Служба безопасности предотвратила передачу оккупантам развединформации, которую они планировали использовать для осуществления прицельных воздушных ударов по региону", – сказано в сообщении.

Собраны доказательства того, что еще одной задачей помощника РФ было выявление наземных объектов Сил обороны, в том числе военных госпиталей, учебных центров, блокпостов.

Предатель – работник местной компании, которого вражеская спецслужба дистанционно завербовала в конце 2023 года. Он попал в поле зрения противника из-за своей активности в прокремлевских Telegram-каналах, где одобрял вооруженную агрессию России против Украины.

В дальнейшем агент общался со своим российским куратором через анонимный чат в популярном мессенджере.

Во время обыска у задержанного изъят мобильный телефон с доказательствами преступления. Также найдены инструменты для монтажа видеокамер и коробки от них.

Мужчине, который находится в СИЗО, объявили о подозрении по ч. 2 ст. 111 УК (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Ему грозит пожизненное заключение

Как писал OBOZ.UA:

– Ранее Служба безопасности и Национальная полиция задержали коллаборанта, входившего в состав оккупационного МВД РФ во временно оккупированной части Запорожья. Злоумышленник принимал участие в заключении местных участников сопротивления. Его поймали во Львове.

– Также разоблачен житель Купянского района Харьковской области, который во время российской временной оккупации помогал стране-агрессору. Мужчина, будучи агрономом, помогал захватчикам ориентироваться на местности и выбирать территорию для обустройства минных полей.

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