Успели в последнюю секунду: в Виннице полицейские спасли мужчину, который пытался выброситься с 11-го этажа. Видео

В воскресенье, 21 ноября, в Виннице полицейские спасли мужчину, который пытался выброситься с 11-го этажа многоэтажки. Они схватили его буквально в последнюю секунду.

Об этом сообщается в Facebook Патрульной полиции Винницкой области. Прибывшие по вызову полицейские увидели, что 59-летний винничанин стоит на парапете общего балкона (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Патрульные сразу пытались наладить контакт с мужчиной, узнать, что случилось и как ему помочь. Он постоянно повторял, что ему страшно, но спускаться не хотел.

В тот момент, когда мужчина уже одной ногой повис в воздухе, милиционер молниеносно схватил его и перетащил через перила балкона.

Видео дня

После этого беднягу передали бригаде скорой помощи, которую патрульные сопровождали в больницу.

Как сообщал OBOZREVATEL, вечером 21 ноября в селе Боголюбы на Волыни 78-летний житель Львовщины выпрыгнул из окна 4-го этажа медучреждения, где проходил лечение от COVID-19. От полученных травм мужчина погиб на месте.

В Днепре 14 октября 13-летняя школьница выпрыгнула из окна на шестом этаже многоквартирного дома. Девочка выжила, но получила немало серьезных травм.

20 октября в Николаеве из окна девятого этажа выпала 15-летняя девочка. Она упала на газон у многоэтажки. Медики только констатировали смерть.