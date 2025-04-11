Жестоко избил и ждал отца, чтобы отвезти умирающую Вику в больницу: на Буковине парень расправился с возлюбленной

В Черновицкой области произошла трагедия. 18-летний парень жестоко избил свою 27-летнюю подругу. Через несколько дней, 10 апреля, девушка умерла в больнице не приходя в сознание. До сих пор парень на свободе, а местные жители устраивают митинги возле дома подозреваемого в убийстве, требуют его ареста и справедливого следствия.

Видео дня

Подробнее об этом – читайте в материале OBOZ.UA.

Подруги замечали синяки на теле Вики

Жуткая трагедия произошла в поселке Глыбокая Черновицкой области. Там 10 апреля, не приходя в сознание, умерла 27-летняя Виктория Тоненчук. В убийстве подозревают ее 18-летнего парня, Юрия Юркевича.

Виктория уже несколько лет ездила в Польшу, там она работала. Судя по ее Instagram, до Польши Вика была в разных странах.

"Она окончила институт, факультет международных отношений, знала несколько языков, хорошо говорила на английском. Как-то она поехала в Израиль, потом позвонила оттуда и говорит: "Папа, мне тут предложили работу". Я говорю: "Так оставайся, работай". Два года она там работала в садике. Потом вернулась. А через некоторое время уехала в Польшу. Работала менеджером, переводчиком, иногда приезжала домой", – рассказал OBOZ.UA ее отец Петр Тоненчук.

Вика была единственной дочерью в семье, ее мама умерла пять лет назад, у нее оторвался тромб, пока приехала скорая, женщины не стало.

Примерно год назад Вика случайно познакомилась с Юрой Юркевичем. После этого они начали встречаться.

"Это было в августе прошлого года. В центре поселка была наша компания, компания этого Юры, они увиделись, потом нашли друг друга в соцсетях. Ходили на кофе. Разница в возрасте Вику не смущала, она говорила, что если есть какие-то отношения, то возраст не помеха", – поделилась с OBOZ.UA ее подруга Кристина.

"Говорят, что парня как подменили. Он отстранился от своей компании, от своих друзей. И постоянно хвостом ходил за Викой, куда она – туда и он. Он страшно ее ревновал. Юрий не так давно окончил школу, нигде он не работал, не учился. Мама Юрия работает в пункте обмена валют, а его отец ездит на заработки в Румынию", – рассказал OBOZ.UA местный житель.

Кристина говорит, что они замечали на Вике синяки. Они были небольшие, на руках, но девушка всегда говорила, что это они просто дурачились. А уже в октябре Вика пришла с синяком на лице, тогда стало понятно, что это не так просто. Тогда Вика сказала, что будет прекращать отношения с ним.

Она еще выезжала в Польшу ненадолго, но вернулась, поскольку тут у нее умерла бабушка и нужно было оформлять документы на дом. Она хотела сдать экзамены на права, потому что мечтала купить машину, заработать деньги в Польше.

Остановил такси в глухом месте

Первый раз Юрий жестоко избил Вику в январе. В сети сохранилось фото, которое сделал девушка. Она там на себя не похожа, с распухшим от побоев лицом и синяками. Тогда Вика написала заявление в полицию. Однако вскоре его забрала.

"Я даже не знал, что дочь забрала заявление. Как-то спросил ее, а она говорит, что, мол, зачем молодому парню портить жизнь. Но Вика боялась его, она говорила, что иногда он становился как зверь", – вспоминает отец.

Кристина добавляет, что после выхода из больницы Вика забрала заявление, потому что ей было стыдно. Ее фото видели многие, и она хотела забыть обо всем. Но с Юрием она не встречалась. Однако как многие подобные люди, парень был очень настойчив. Он бесконечно звонил девушке, писал сообщения. Он просил прощения, задаривал ее цветами, приходил к ней.

5 апреля Вика поехала в Черновцы к косметологу, туда на машине ее отвез отец. Каким образом там появился Юрий, никто не знает. Поэтому поздно вечером они возвращались домой на такси. Парень попросил остановить машину возле АЗС на въезде в поселок. Это место, где идут стройки, людей живет немного и нет камер видеонаблюдения. Знал ли Юрий об этом, случайно ли он выбрал это место?

"Я не знаю почему, но Юрий остановил такси возле АЗС, в безлюдном месте, там нет никаких камер. Завел ее на какую-то глухую улицу и там жестоко бил. Это увидел сосед, он вышел и сказал, что вызовет полицию. Потом он узнал Юрия и набрал номер телефона его отца, сказал, что вызывает полицейских. Отец попросил этого не делать, мол, уже стоит на границе Румынии и скоро приедет. Еще долго моя дочь лежала там на улице на земле избитая и замерзала, пока не появился его отец", – плачет Петр.

Потом отец парня и мать на своей машине отвезли Вику в больницу. Все это время отец девушки пытался дозвониться дочери.

"Я каждые два часа связывался с ней, она мне говорила где она, что делает. А тут не отвечает. И где-то на десятый звонок трубку взяла мать Юрия. И говорит, что Вика в больнице, но с ней все хорошо. Я полетел туда сразу. Вхожу в приемный покой, а моя дочь, раздетая, в одних трусиках, побитая, замерзшая, лежит на кушетке, вокруг нее врачи. Она не дышит сама, ее подключают к аппарату. И стоят Юрий, его мать и отец. Спрашиваю, где телефон дочери, он отдал", – рассказывает Петр.

Разблокировать телефон удалось только через пару дней, но, видимо, Юрий все оттуда стер, даже собственный номер. Тогда стало ясно, что он постоянно домогался Вики своими звонками.

Люди требуют ареста и справедливого следствия

У девушки были серьезные травмы. Через несколько часов, уже утром 6 апреля, на скорой ее отправили в областную больницу. Как выяснилось, у Виктории была черепно-мозговая травма, кровоизлияние в мозг, разрыв селезенки, повреждены почки, печень. Множественные ушибы тела, конечностей и лица.

Девушка впала в кому, была подключена к аппарату ИВЛ, а 10 апреля скончалась.

Полиция сначала открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 121 УК Украины – умышленное тяжкое телесное повреждение, виновному грозит до 8 лет лишения свободы. А после смерти Виктории переквалифицировала его по ч. 2 ст. 121, по этой статье виновному уже грозит срок до 10 лет.

Отец говорит, что врачи не очень хотели отдавать документы, только когда там появилась полиция, они стали вести себя по-другому.

До сих пор Юрий на свободе, ему не предъявлено подозрение. Это очень возмутило жителей Глыбокой. Несколько десятков человек собрались вчера вечером возле дома, где живет 18-летний парень, и скандировали: "Позор", "Убийца", "Тюрьма". На место приехала полицейская машина, это вызвало еще большее возмущение людей.

В соцсетях жители требуют, чтобы парня арестовали и провели справедливое расследование. Люди подозревают, что Юрия хотят оправдать.

Заместитель начальника следственного управления Черновицкой области Сергей Бузумурга на брифинге рассказал, что идет следствие, парень находится дома, никуда за границу он не выехал. Однако в деле он проходит свидетелем, сейчас ждут результатов судебно-медицинской экспертизы, тогда будут принимать решение.