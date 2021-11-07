Умерли от голода: выяснились новые детали гибели матери и дочери в Тернополе

Предварительно установлено, что две женщины, тела которых обнаружили в одной из квартир в Тернополе, скончались от голода. Их 55-родственница, потерявшая мать и сестру, выжила, за ее жизнь борются врачи.

Любовь Ефремова попала в больницу с весом 30 килограммов, в бессознательном состоянии и с низким артериальным давлением – 60 на 40. Сейчас ей уже немного лучше, давление повысилось, тернопольчанка уже пришла в себя, передает ZAXID.NET. Однако состояние Любови по-прежнему тяжелое

Горожанка все еще не может есть самостоятельно, питание происходит венозно и через зонд. Кроме того, у женщины выраженные психологические нарушения, из-за чего ее невозможно допросить. Она называет только свое имя, а также мамы и сестры, но не говорит, что с ними произошло и почему не сообщила о смерти родственников.

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Известно, что в начале 2020 года Любовь Ефремова работала медсестрой в одной из больниц Тернополя. Когда же началась пандемия коронавируса, женщина уволилась, чтобы ухаживать за 78-летней матерью и 50-летней сестрой, у которой была инвалидность.

В СМИ пишут, что семья жила только на пенсию погибших. Соседи рассказали, что еще месяц тому назад Любовь выходила из дома, чтобы оплатить коммунальные услуги на почте и купить продукты в магазине. После этого ее не видели, поэтому решили, что женщины куда-то уехали. Правоохранителей местные жители вызвали только тогда, когда почувствовали неприятный трупный запах в подъезде.

Учитывая то, что допросить потерпевшую не удается, обстоятельства гибели двух женщин до сих пор не известны. Судмедэксперты смогли установить, что они умерли от длительного истощения организма, вызванного голодом. Больше они не могут сказать, ведь тела уже сильно разложились.

Напомним: госпитализированная женщина прожила более двух недель в квартире с телами своей матери и сестры. По словам соседей, в последнее время все они не выходили из квартиры.

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Харьковской области нашли мертвыми 67-летнюю женщину и ее 40-летнего сына. Возле тела мужчины лежала предсмертная записка.