На Тернопольщине обнаружили мертвыми в квартире мать и дочь: в полиции рассказали о трагедии

В Тернополе женщина более двух недель жила в квартире с мертвыми матерью и сестрой. Ее госпитализировали. О том, почему о смерти родственников она не сообщила ни в медицинское учреждение, ни в полицию, жительница Тернополя не объясняет.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Тернопольской области. Отмечается, что инцидент произошел на улице Братьев Бойчуков. Полицию вызвали соседи, которые пожаловались на неприятный запах из квартиры, в которой живут три женщины – мать и ее двое взрослых дочерей. Соседи рассказали правоохранителям, что в последнее время женщины из дома не выходили.

Когда полицейские прибыли на место и вошли в квартиру, они обнаружили там мертвыми 78-летнюю женщину и ее пятидесятилетнюю дочь – их тела лежали на кровати. Еще одна жительница квартиры, старшая дочь умершей, была жива. Однако она не рассказывает, от чего и когда умерла ее мама с сестрой и почему она об этом никому не сказала.

Видео дня

На место вызвали скорую, врачи госпитализировали женщину, а тела ее матери и сестры отдали на судебно-медицинскую экспертизу. По предварительной информации, женщины скончались примерно 2-3 недели назад. Более точное время и причины их смерти будут известны после проведения экспертизы.

В полиции отметили, что этот факт внесен в ЕРДР согласно статье 115 Уголовного кодекса Украины (естественная смерть).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харьковской области нашли мертвыми мать и сына. Рядом с телами полицейские обнаружили предсмертную записку.