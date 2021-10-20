На Харьковщине обнаружили мертвыми мать и сына: рядом была предсмертная записка. Фото

В селе Калиновка на Харьковщине в собственном доме нашли мертвыми двух родственников – 67-летнюю женщину и ее 40-летнего сына. Возле тела мужчины нашли предсмертную записку.

Об этом в среду, 20 октября, сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины в Харьковской области. Точной даты смерти семьи не указывается, однако известно, что староста Яковенковского сельсовета обратился к правоохранителям 17 октября.

Он сообщил, что женщина и ее сын, жители Калиновки, не выходят на связь несколько дней.

Как рассказали правоохранители, на шее женщины судмедэксперт обнаружил странгуляционную борозду (след в виде борозды или канавки остается от давления петли на шее, – Ред.). Ее тело находилось на диване.

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В то же время ее сына нашли повешенным на территории домовладения. Рядом полицейские нашли предсмертную записку. Ее содержание правоохранители не разглашают.

"Тела погибших направлены в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы для установления причины. Досудебное расследование продолжается", – рассказали в ГУНП.

По данным фактам следственным отделом полиции №1 Изюмского районного управления полиции ГУНП в Харьковской области возбуждены уголовные производства по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (Умышленное убийство).

Напомним: в Винницкой области 16-летнюю девушку заподозрили в убийстве собственной 35-летней матери. Женщина умерла от многочисленных ножевых ранений. О пропаже заявила ее свекровь. Тело убитой нашли в колодце водоснабжения у недостроенного дома, оно было закидано камнями и старой одеждой.

А в Киеве во время ссоры мужчина убил свою мать, ударив по голове гантелью. От полученной травмы женщина умерла на месте.

Как сообщал OBOZREVATEL, полиция Черниговской области задержала мужчину, разыскиваемого по подозрению в убийстве собственной матери. После совершения преступления он около трех месяцев скрывался от следствия.