Умер мобилизованный, который выпал из кузова грузовика во время транспортировки на полигон на Львовщине

Во Львове 6 июля умер 31-летний волынянин Максим Музычко, который несколько недель находился в реанимации после тяжелой травмы, полученной во время транспортировки на военный полигон. По официальной версии полиции, мужчина выпал из кузова грузовика.

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Об этом сообщают местные СМИ, ссылаясь на жену умершего. 10 июня, Максима, по словам его родных, его с улицы в Луцке забрали представители ТЦК.

Он был доставлен в областной ТЦК, а на следующий день – перевезен во Львовскую область. 12 июня связь с ним оборвалась. В тот же день полиция получила сообщение из больницы Святого Пантелеймона о госпитализации без сознания мужчины с открытой черепно-мозговой травмой.

По официальным данным, травмы Максим получил в результате падения с грузовика. Правоохранители из Яворивского района предварительно установили: мужчина выпрыгнул из кузова во время транспортировки на полигон.

Расследованием занимаются правоохранители Яворивского района. Уголовное производство открыто по статье 128 УКУ (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Как сообщал OBOZ.UA, в Кременчуге на Полтавщине мужчина выстрелил в сотрудника ТЦК при попытке проверить у него документы. Военный получил ранения, ему оказали медицинскую помощь. Стрелка 1977 года рождения задержала полиция.

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