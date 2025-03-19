В Кременчуге мужчина выстрелил в работника ТЦК, который хотел проверить его документы: детали инцидента. Фото

Утром 19 марта мужчина выстрелил из травматического оружия в сотрудника территориального центра комплектования и социальной поддержки. Инцидент произошел во время попытки проверить документы у военнообязанного.

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В результате стрельбы сотрудник ТЦК и СП получил ранение ноги. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Полтавской области.

По информации правоохранителей, стрельба произошла около 7:00 утра. Во время патрулирования города Кременчуг наряд патрульной полиции и военнослужащие РТЦК увидели подозрительного прохожего. При попытке проверить документы, мужчина произвел выстрел в сторону военного, нанеся ранение ноги.

Патрульные полицейские оперативно задержали мужчину. Раненому военному медики оказали помощь. Госпитализация сотруднику РТЦК не потребовалась.

Следственно-оперативная группа на месте происшествия установила, что правонарушителем является местный житель 1977 года рождения. Травматическое оружие изъято. Обстоятельства и причины происшествия выясняются следствием. Решается вопрос о правовой квалификации происшествия.

Местные паблики опубликовали видео с места происшествия, которое свидетельствует о том, что стрельба произошла в частном секторе.

Напомним, в Кропивницком 19-летний парень устроил стрельбу в сторону сотрудников территориального центра комплектования и социальной поддержки. Инцидент произошел 20 февраля на улице Андрея Надеждина.

Ранее сообщалось, что в Николаеве суд избрал меру пресечения для военнослужащего, бросившего гранату на территорию Территориального центра комплектования и социальной поддержки. До этого мужчина самовольно покинул воинскую часть и находился в состоянии алкогольного опьянения.

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