Во Львовской области мобилизованный выпрыгнул из кузова грузовика во время перевозки на полигон: детали инцидента

Во Львовской области 31-летний мобилизованный мужчина выпрыгнул из грузовика во время перевозки на полигон. В результате он получил открытую черепно-мозговую травму и был госпитализирован.

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На данный момент правоохранители устанавливают обстоятельства травмирования мобилизованного. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Львовской области.

Сообщение от медиков о пациенте, доставленном в одну из львовских больниц без сознания с открытой черепно-мозговой травмой, поступило в полицию 12 июня. Предварительно было установлено, что мужчина получил телесные повреждения, выпав из кузова грузового автомобиля.

Сотрудники Яворивского районного отдела полиции выяснили, мобилизованный 31-летний житель Волынской области получил телесные повреждения выпрыгнув из кузова грузового автомобиля во время перевозки на полигон.

По факту следователи территориального подразделения полиции при процессуальном руководстве Яворивской окружной прокуратуры открыли уголовное производство по ч.1 ст.128 (Неосторожное тяжелое или средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в Черкассах суд вынес приговор 36-летнему мужчине, который уклонился от мобилизации, объясняя это религиозными убеждениями. Его признали виновным и приговорили к трем годам заключения.

Как сообщал OBOZ.UA, на Волыни военнообязанный мужчина проигнорировал повестку, потому что считал себя непригодным к военной службе из-за плохого зрения. Но ВВК пришла к противоположному выводу, и суд признал его виновным в нарушении мобилизации и приговорил к трем годам лишения свободы.

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