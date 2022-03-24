Украинские войска вытеснили оккупантов к востоку от Киева на 25-35 км – CNN

Защитники Украины отбросили российских оккупантов еще на 25-35 км востоку от Киева. Теперь вражеская армия на этом фланге находится на расстоянии около 55 км от центра нашей столицы.

Об этом сообщает CNN, ссылаясь на высокопоставленного представителя министерства обороны США. По словам чиновника, солдатам Путина пришлось "окапываться и занимать оборонительные позиции".

С восточного направления оккупантам не удается наступать на Киев, но, по словам представителя Пентагона, они остаются в 15-20 км от центра Киева с северо-западной стороны.

Накануне советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал, что всего в Киевской области находится не более 12 тысяч российских солдат. Часть из них окружены.

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Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты за 28 дней потеряли в Украине уже более 15 600 солдат и офицеров. Также было уничтожило свыше 1 500 вражеских бронемашин, около 500 танков и более 200 самолетов и вертолетов. По данным источников в НАТО, общие потери армии РФ составляют уже около 40 000 военных.

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