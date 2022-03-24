В Киевской области сейчас находится около 12 тысяч российских военных, 3 тысячи из них почти в окружении, – Арестович

Российским оккупантам не хватает живой силы, чтобы идти в наступление на Киев. Сейчас в области находится всего около 12 тысяч вражеских солдат.

Такое заявление сделал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину, опубликованном на YouTube. По его словам, оккупантов вокруг нашей столицы "10-12 тысяч, может даже меньше".

"Из них тысячи 3 почти окружены, а еще тысячи 4 отсечены и находятся в очень неприятном месте, откуда ни вправо, ни влево. Мне, как военному человеку, очень интересно как они там будут брать Киев", – сообщил Арестович.

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Он высмеял солдат Путина, назвав их "загадочными людьми", которые придерживаются поставленных приказов, даже если обречены на поражение.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Арестович заявил, что активные боевые действия на территории Украины продлятся в течение еще двух или трех недель. По его словам, оккупанты будут наступать, "пока не закончатся, а закончатся они очень быстро".

Российские оккупанты за 28 дней потеряли в Украине уже более 15 600 солдат и офицеров. Также было уничтожило свыше 1 500 вражеских бронемашин, около 500 танков и более 200 самолетов и вертолетов. По данным источников в НАТО, общие потери армии РФ составляют уже около 40 000 военных.

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