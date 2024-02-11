Украинские пограничники приземлили дрон с 22 кг наркотиков на 13 млн грн. Фото

В Волынской области пограничники сбили беспилотник, с помощью которого злоумышленники пытались перевезти десятки килограмм наркотических средств. На дроне обнаружили два пакета, которые содержали 22,5 кг гашиша.

Правоохранители установили причастных к противоправной деятельности лиц. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Наркотический дрон уничтожили на окраине одного из приграничных населенных пунктов Волынской области. Коптер с двумя пакетами гашиша сбили пограничники с сотрудниками СБУ.

Позже у трех лиц, причастных к противоправной деятельности, были проведены санкционированные обыски. Правоохранители обнаружили беспилотники и другие вещественные доказательства. Кроме того, были изъяты беспилотник и наркотическое средство, а также три автомобиля, которые контрабандисты использовали для совершения незаконной сделки.

Всем причастным к преступлению лицам сообщили о подозрении. В свою очередь суд избрал для них меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в Киевской области правоохранители прекратили деятельность 5 нарколабораторий и задержали организатора и семерых соучастников. Во время обысков изъяли "товара" на 30 миллионов гривен.

Ранее сообщалось, что правоохранители разоблачили преступную организацию, организованную жителем Днепропетровской области, которая занималась незаконным производством и сбытом психотропных веществ и наркотических средств. Группа действовала длительное время, к ее работе организатор с сообщником привлекли еще 15 человек.

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