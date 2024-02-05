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Изъяли "товар" на 30 млн грн: в Киевской области разоблачили 5 нарколабораторий. Фото и видео

Дмитрий Кропивницкий
Криминал
3 минуты
1,8 т.
Злоумышленники производили до 50 кг психотропов в месяц

В Киевской области правоохранители прекратили деятельность 5 нарколабораторий и задержали организатора и семерых соучастников. Во время обысков изъяли "товар" на 30 миллионов гривен.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры и пресс-службе НПУ. Злоумышленникам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

"По данным следствия, организовал наркобизнес 39-летний житель Киева, который обустроил в частных домовладениях и гараже лаборатории по изготовлению психотропов. Организатор получал заказы на "товар" по телефону, а также лично встречался с покупателями. В процесс изготовления и сбыта наркотиков он привлек 7 знакомых. Так, 4 соучастника выполняли функции лаборантов, изготовляли и сбывали наркотические средства и психотропные вещества через посылки по почте", – рассказали правоохранители.

Изъяли "товар" на 30 млн грн: в Киевской области разоблачили 5 нарколабораторий. Фото и видео
Изъяли "товар" на 30 млн грн: в Киевской области разоблачили 5 нарколабораторий. Фото и видео
Изъяли "товар" на 30 млн грн: в Киевской области разоблачили 5 нарколабораторий. Фото и видео

Еще три соучастника отвечали за оптовый сбыт "товара" путем передачи "из рук в руки", а также через "закладки", адресную доставку постоянным клиентам. Кроме того, они отвечали за сбыт "товара" в развлекательных заведениях города Киева. Покупатели рассчитывались наличными, иногда переводили деньги на банковские карты организатора.

Изъяли "товар" на 30 млн грн: в Киевской области разоблачили 5 нарколабораторий. Фото и видео
Изъяли "товар" на 30 млн грн: в Киевской области разоблачили 5 нарколабораторий. Фото и видео
Изъяли "товар" на 30 млн грн: в Киевской области разоблачили 5 нарколабораторий. Фото и видео

Было проведено 28 обысков, в ходе которых изъяли более 4,6 кг амфетамина, 300 таблеток MDMA, 5,75 кг порошкообразного вещества MDMA, 2 кг каннабиса, 100 л прекурсоров, 10 автомобилей, лабораторное оборудование, мобильные телефоны, деньги. Мощности этих лабораторий позволяли фигурантам производить около 50 кг психотропов, получая более 30 млн. гривен заработка ежемесячно.

Изъяли "товар" на 30 млн грн: в Киевской области разоблачили 5 нарколабораторий. Фото и видео
Изъяли "товар" на 30 млн грн: в Киевской области разоблачили 5 нарколабораторий. Фото и видео

Стоимость изъятых наркотиков составляет более 30 млн. гривен, изъятого имущества – достигает более 300 тыс. долларов США. Злоумышленникам сообщили о подозрении в сбыте наркотиков и психотропов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве будут судить шестерых мужчин, наладивших деятельность нарколаборатории. Ежемесячно "бизнес" приносил им миллионные доходы.

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