Изъяли "товар" на 30 млн грн: в Киевской области разоблачили 5 нарколабораторий. Фото и видео

В Киевской области правоохранители прекратили деятельность 5 нарколабораторий и задержали организатора и семерых соучастников. Во время обысков изъяли "товар" на 30 миллионов гривен.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры и пресс-службе НПУ. Злоумышленникам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

"По данным следствия, организовал наркобизнес 39-летний житель Киева, который обустроил в частных домовладениях и гараже лаборатории по изготовлению психотропов. Организатор получал заказы на "товар" по телефону, а также лично встречался с покупателями. В процесс изготовления и сбыта наркотиков он привлек 7 знакомых. Так, 4 соучастника выполняли функции лаборантов, изготовляли и сбывали наркотические средства и психотропные вещества через посылки по почте", – рассказали правоохранители.

Еще три соучастника отвечали за оптовый сбыт "товара" путем передачи "из рук в руки", а также через "закладки", адресную доставку постоянным клиентам. Кроме того, они отвечали за сбыт "товара" в развлекательных заведениях города Киева. Покупатели рассчитывались наличными, иногда переводили деньги на банковские карты организатора.

Было проведено 28 обысков, в ходе которых изъяли более 4,6 кг амфетамина, 300 таблеток MDMA, 5,75 кг порошкообразного вещества MDMA, 2 кг каннабиса, 100 л прекурсоров, 10 автомобилей, лабораторное оборудование, мобильные телефоны, деньги. Мощности этих лабораторий позволяли фигурантам производить около 50 кг психотропов, получая более 30 млн. гривен заработка ежемесячно.

Стоимость изъятых наркотиков составляет более 30 млн. гривен, изъятого имущества – достигает более 300 тыс. долларов США. Злоумышленникам сообщили о подозрении в сбыте наркотиков и психотропов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве будут судить шестерых мужчин, наладивших деятельность нарколаборатории. Ежемесячно "бизнес" приносил им миллионные доходы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!